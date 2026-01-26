EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis zum 23. Januar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.137.990 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
|Datum
|Zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)
|Transaktionsbetrag
(in EUR)
|Handelsplatz
|19. Januar 2026
|55.000
|37,0406
|2.037.233,00
|CEUX
|19. Januar 2026
|190.000
|37,0372
|7.037.068,00
|XETR
|20. Januar 2026
|80.000
|36,0304
|2.882.432,00
|CEUX
|20. Januar 2026
|200.000
|36,0469
|7.209.380,00
|XETR
|21. Januar 2026
|35.000
|36,4807
|1.276.824,50
|CEUX
|21. Januar 2026
|175.000
|36,5012
|6.387.710,00
|XETR
|22. Januar 2026
|27.087
|37,1660
|1.006.715,44
|CEUX
|22. Januar 2026
|165.903
|37,0880
|6.153.010,46
|XETR
|23. Januar 2026
|210.000
|37,1889
|7.809.669,00
|XETR
Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 1.978.373 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
