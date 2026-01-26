EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
26.01.2026 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / 3. Zwischenmeldung
Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 insgesamt 16.406 Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Mit Bekanntmachung vom 12. Dezember 2025 gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 wurde der Beginn des Rückerwerbs eigener Aktien für den 05. Januar 2026 mitgeteilt (frühester möglicher Erwerbszeitpunkt). Der Aktienrückkauf begann am 5. Januar 2026. Der Erwerb der Aktien dient ausschließlich dem Zweck, Verpflichtungen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen.
Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
|Datum
|Gesamtzahl zurückerworbene Aktien (Stück)
|Durchschnittskurs (EUR)
|Gesamtpreis (EUR)
|19.01.2026
|3.837
|72,0332
|276.391,3884
|20.01.2026
|3.570
|71,3438
|254.697,3660
|21.01.2026
|3.495
|71,3069
|249.217,6155
|22.01.2026
|3.421
|72,6290
|248.463,8090
|23.01.2026
|2.083
|73,5555
|153.216,1065
|Summe
|16.406
|72,0460
|1.181.986,2854
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des am 05. Januar 2026 (frühester möglicher Erwerbszeitpunkt) begonnenen Aktienrückkaufprogramms durch die KWS SAAT SE & Co. KGaA erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 47.230 Stückaktien.
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter http://www.kws.de/IR/Mitarbeiterbeteiligungsprogramm abrufbar.
Der Erwerb der Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA erfolgte durch ein von der KWS SAAT SE & Co. KGaA beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Einbeck, den 26. Januar 2026
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin
