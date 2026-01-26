EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 13. Zwischenmeldung

Augsburg, den 26. Januar 2026

Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 hat die WashTec AG insgesamt 5.349 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

DatumAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
19.01.2026 947  48,4645
20.01.2026 1.140  48,0146
21.01.2026 1.102  47,6172
22.01.2026 1.070  48,4590
23.01.2026 1.090  48,7211

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 23. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 51.275 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (

ir.washtec.de

).

WashTec AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet:www.washtec.de
WashTec

