EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.01.2026 / 10:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Clemens
Nachname(n):Jungsthöfel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Hannover Rück SE

b) LEI

529900KIN5BE45V5KB18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008402215

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
239,40 EUR95.760,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
239,40 EUR95.760,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra, Frankfurter Wertpapierbörse
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Deutschland
Internet:www.hannover-re.com
