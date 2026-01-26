EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.01.2026 / 10:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Clemens Nachname(n): Jungsthöfel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Hannover Rück SE

b) LEI

529900KIN5BE45V5KB18

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008402215

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 239,40 EUR 95.760,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 239,40 EUR 95.760,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra, Frankfurter Wertpapierbörse MIC: XETR

102968 26.01.2026 CET/CEST