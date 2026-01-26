EQS-DD: REPLOID Group AG: Philip Pauer, Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.01.2026 / 18:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Philip Nachname(n): Pauer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

REPLOID Group AG

b) LEI

529900KNZ7JJ6VLDJL12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 2.000,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 2.000,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

23.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

26.01.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Maria-Theresia-Straße 53 4600 Wels Österreich Internet: reploid.eu

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102982 26.01.2026 CET/CEST