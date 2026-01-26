EQS-DD: REPLOID Group AG: Philip Pauer, Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.01.2026 / 18:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Philip
Nachname(n):Pauer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

REPLOID Group AG

b) LEI

529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um eine Schenkung ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR2.000,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 EUR2.000,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

23.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

26.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Österreich
Internet:reploid.eu
Ende der MitteilungEQS News-Service

102982 26.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
R
REPLOID GROUP AG INH.O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Gewerbeimmobilien-Spezialist
Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Euroheute, 09:27 Uhr · dpa-AFX
Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Euro
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News