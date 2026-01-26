EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Sachs Assets GmbH, Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten, davon 52.300 EUR angemeldeter Überbezug.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.01.2026 / 09:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Sachs Assets GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Reiner
|Nachname(n):
|Sachs
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|391200PWTXBEBMBP4P94
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A1MMEV4
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten, davon 52.300 EUR angemeldeter Überbezug.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|100,00 EUR
|97.700 EUR
|100,00 EUR
|52.300 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|100,0000 EUR
|150.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
|Humboldtstraße 60B
|60318 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://tpgholding.com/
