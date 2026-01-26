EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Sachs Assets GmbH, Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten, davon 52.300 EUR angemeldeter Überbezug.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.01.2026 / 09:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Sachs Assets GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Reiner
Nachname(n): Sachs
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

b) LEI
391200PWTXBEBMBP4P94 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: DE000A1MMEV4

b) Art des Geschäfts
Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten, davon 52.300 EUR angemeldeter Überbezug.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
100,00 EUR 97.700 EUR
100,00 EUR 52.300 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
100,0000 EUR 150.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Humboldtstraße 60B
60318 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://tpgholding.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102970  26.01.2026 CET/CEST

