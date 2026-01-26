EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Sachs Assets GmbH, Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten, davon 52.300 EUR angemeldeter Überbezug.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.01.2026 / 09:45 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Sachs Assets GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Reiner Nachname(n): Sachs Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

b) LEI

391200PWTXBEBMBP4P94

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000A1MMEV4

b) Art des Geschäfts

Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten, davon 52.300 EUR angemeldeter Überbezug.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 100,00 EUR 97.700 EUR 100,00 EUR 52.300 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 100,0000 EUR 150.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA Humboldtstraße 60B 60318 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://tpgholding.com/

