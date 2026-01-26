EQS-News: Diginex unterzeichnet Joint-Venture-Rahmenvereinbarung zur Unterstützung von ESG- und Dekarbonisierungsinfrastruktur in Mato Grosso, Brasilien

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Expansion/ESG

Diginex unterzeichnet Joint-Venture-Rahmenvereinbarung zur Unterstützung von ESG- und Dekarbonisierungsinfrastruktur in Mato Grosso, Brasilien



26.01.2026 / 10:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Diginex unterzeichnet Joint-Venture-Rahmenvereinbarung zur Unterstützung von ESG- und Dekarbonisierungsinfrastruktur in Mato Grosso, Brasilien



Die Rahmenvereinbarung zielt darauf ab, groß angelegte Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsinitiativen im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso zu unterstützen, einem der weltweit wichtigsten landwirtschaftlichen Zentren.



LONDON und SÃO PAULO, 26. Januar 2026 – Diginex Limited („Diginex“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: DGNX), ein globales Technologieunternehmen für ESG und Nachhaltigkeit, hat eine Joint-Venture-Rahmenvereinbarung (die „Rahmenvereinbarung“) mit BGlobal (Brazil, Brand & Business), einem mit Marta M. DeVito verbundenen Unternehmen („BGlobal“), sowie dem Bundesstaat Mato Grosso unterzeichnet, um den Rahmen für eine vorgeschlagene Zusammenarbeit zwischen den Parteien zu schaffen. Diese Zusammenarbeit soll sich auf die Konzeption und Umsetzung einer digitalen Infrastrukturplattform konzentrieren, die Folgendes ermöglicht: (i) Dekarbonisierung und ESG-Berichterstattung; (ii) standardisierte, prüfbare Nachhaltigkeits- und Emissionsdaten im Einklang mit international anerkannten Standards; (iii) die Umsetzung eines „Digital Green Passport“-Konzepts zur Unterstützung des Zugangs zu Exportmärkten; sowie (iv) die Erstellung von MRV (Measurement, Reporting and Verification )-fähigen Daten, die glaubwürdige CO₂- und naturbasierte Initiativen für Unternehmen unterstützen können, die im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien, tätig sind. Die Rahmenvereinbarung legt die Bedingungen fest, um mit einem sektorbezogenen Pilotprojekt zu beginnen, das zunächst auf den Rindfleischsektor ausgerichtet ist, jedoch nicht darauf beschränkt ist, und das Potenzial hat, im Laufe der Zeit auf weitere Sektoren ausgeweitet zu werden.



Der brasilianische Dekarbonisierungsmarkt wurde im Jahr 2024 auf rund 43,1 Mrd. USD bewertet und soll bis 2030 voraussichtlich 76,8 Mrd. USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 10,1 % im Zeitraum von 2025 bis 2030 entspricht.



Brasilien stellt zudem eine bedeutende Wachstumschance für Diginex dar: Der Markt für Nachhaltigkeitsmanagement-Software – einschließlich CO₂-Management, Compliance, Reporting und damit verbundener ESG-Lösungen – wurde 2024 auf rund 141,4 Mio. USD bewertet und soll bis 2030 voraussichtlich 341,4 Mio. USD erreichen.



Unterstützung von Transparenz und Rückverfolgbarkeit im großen Maßstab



Der Bundesstaat Mato Grosso zählt zu den wichtigsten landwirtschaftlichen und naturressourcenreichen Regionen Brasiliens, umfasst mehr als 900.000 km² und spielt eine entscheidende Rolle für die globale Lebensmittelversorgung. Rund 60 % des Territoriums von Mato Grosso bleiben erhalten, wodurch der Staat einen wichtigen Beitrag zu globalen Klima- und Biodiversitätszielen leistet.



Die Rahmenvereinbarung soll die Expertise von Diginex und seiner Tochtergesellschaft PlanA.earth GmbH in den Bereichen ESG-Berichterstattung, Emissionsbilanzierung und prüfbare Dateninfrastruktur mit der lokalen Koordination und Stakeholder-Einbindung von BGlobal in Brasilien verbinden. Gemeinsam wollen die Parteien prüfen, wie digitale Tools Unternehmen, die im Bundesstaat Mato Grosso tätig sind, dabei unterstützen können, ihre Nachhaltigkeitsleistung konsistent und international glaubwürdig zu messen, offenzulegen und zu steuern.



Ein besonderer Schwerpunkt der Rahmenvereinbarung liegt darauf, bestehende Initiativen zu ergänzen und zu stärken – einschließlich des staatlichen Programms „Passaporte Verde“ – indem eine strukturierte digitale Basis für Offenlegung, Rückverfolgbarkeit und Reporting entlang landwirtschaftlicher und naturressourcenbezogener Wertschöpfungsketten bereitgestellt wird. Die Rahmenvereinbarung erkennt zudem die wachsende Bedeutung von CO₂- und naturbasierten Initiativen an und betont gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Governance, Transparenz und Glaubwürdigkeit.



Die Parteien beabsichtigen, sich zunächst auf Messung, Reporting und MRV-fähige Daten zu konzentrieren und damit die grundlegenden Voraussetzungen für potenzielle zukünftige marktbasierten Mechanismen zu schaffen – sofern und sobald dies angemessen ist – auf Grundlage separater und unabhängig ausgehandelter Vereinbarungen.



„Die Rahmenvereinbarung spiegelt unseren Anspruch wider, reale Nachhaltigkeit im großen Maßstab zu unterstützen. Mato Grosso ist eine global bedeutende Region für Landwirtschaft, Naturkapital und Klima, und wir sehen eine sehr gute Chance, dass robuste Daten- und ESG-Infrastruktur eine konstruktive Rolle spielen kann. Diese Rahmenvereinbarung ermöglicht es uns, in disziplinierter und strukturierter Weise voranzugehen und dabei die höchsten Standards in Bezug auf Governance und Glaubwürdigkeit einzuhalten“, kommentierte Miles Pelham, Chairman von Diginex.



Marta M. DeVito, Managing Director und CEO von BGlobal, erklärte: „Mato Grosso verfügt über die Größe, die Ressourcen und den Anspruch, eine Führungsrolle in nachhaltiger Entwicklung zu übernehmen. Durch die Kombination starker lokaler Einbindung mit international anerkannten ESG- und Reporting-Kompetenzen schafft die vorgeschlagene Zusammenarbeit die Grundlage für Transparenz, Rückverfolgbarkeit und langfristige Wertschöpfung in zentralen Sektoren.“



Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Plan A, eine Tochtergesellschaft von Diginex, ist ein führender Anbieter von Software für die unternehmensweite CO₂-Bilanzierung und Dekarbonisierung und unterstützt Organisationen dabei, ihre Umweltauswirkungen über Emissionen der Scopes 1, 2 und 3 hinweg zu messen, zu steuern und zu reduzieren, um Emissionsdaten und -erkenntnisse in finanzielle Leistung zu überführen. Als Teil der Diginex-Gruppe spielt Plan A eine zentrale Rolle dabei, durch Dekarbonisierung weltweit langfristigen Mehrwert für Unternehmen zu schaffen.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.



Über Bglobal

BGlobal (Brazil, Brand & Business) ist eine strategische Beratungs- und Koordinierungsplattform, die an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit, Markenführung und internationaler Marktansprache in Brasilien tätig ist.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.



Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt – Europa

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (040) 609186-0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt – USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global

26.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Diginex Limited Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Telegraph Bay Hong Kong Hongkong ISIN: KYG286871044 WKN: A40PU6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX EQS News ID: 2265878

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265878 26.01.2026 CET/CEST