EQS-News: GEA veröffentlicht vorläufige Zahlen und übertrifft Erwartungen bei wesentlichen Finanzkennzahlen für 2025, bekräftigt beschleunigtes Umsatzwachstum für 2026

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

GEA veröffentlicht vorläufige Zahlen und übertrifft Erwartungen bei wesentlichen Finanzkennzahlen für 2025, bekräftigt beschleunigtes Umsatzwachstum für 2026



26.01.2026 / 19:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung des Konzerns

GEA veröffentlicht vorläufige Zahlen und übertrifft Erwartungen bei wesentlichen Finanzkennzahlen für 2025, bekräftigt beschleunigtes Umsatzwachstum für 2026

Auftragseingang für das Gesamtjahr bei 5,9 Mrd. Euro und damit ein organisches Wachstum von 9,1 Prozent (Vorjahr: 4,6 Prozent)

Umsatz für das Gesamtjahr bei 5,5 Mrd. Euro, damit organisches Umsatzwachstum von 3,7 Prozent – am oberen Ende der Guidance

Erneut deutliche Steigerung des vorläufigen EBITDA vor Restrukturierungsaufwand auf 907 Mio. Euro (Vorjahr: 837 Mio. Euro)

EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand für Gesamtjahr 2025 in Höhe von 16,5 Prozent (Vorjahr: 15,4 Prozent) – ebenfalls oberhalb der Guidance

GEA erwartet organisches Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent und weitere Margenverbesserung für laufendes Geschäftsjahr 2026

GEA hat die sehr positive Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2025 fortgesetzt.

Die vorläufige EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand beläuft sich im Gesamtjahr 2025 auf 16,5 Prozent. Diese liegt somit leicht oberhalb des bisher prognostizierten Korridors von 16,2 bis 16,4 Prozent. Des Weiteren beträgt der vorläufige Auftragseingang im vierten Quartal 1.828 Mio. Euro und liegt damit um 7,0 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung* in Höhe von 1.708 Mio. Euro. Das vorläufige organische Wachstum des Auftragseingangs für das Gesamtjahr 2025 beträgt damit 9,1 (Vorjahr: 4,6 Prozent). Basierend auf vorläufigen Zahlen und einer prognostizierten Steuerquote von etwa 28 Prozent erwartet GEA im Geschäftsjahr 2025 für das berichtete Ergebnis je Aktie einen Wert zwischen 2,60 und 2,70 Euro (Vorjahr: 2,30 Euro).

„Der erneut starke Auftragseingang untermauert unser Ziel, im Rahmen der Mission 30 ein organisches Umsatzwachstum von mindestens fünf Prozent pro Jahr zu erreichen. Gleichzeitig setzen wir unsere jährlichen Margensteigerungen kontinuierlich fort,“ sagt GEA CEO Stefan Klebert.

Stetiges Wachstum und Ergebnisverbesserung

In den vergangenen vier Jahren hat GEA seinen organischen Auftragseingang verlässlich gesteigert: Dessen durchschnittliches organisches Wachstum pro Jahr lag zwischen 2022 und 2025 bei 5,5 Prozent. Die Entwicklung beim organischen Umsatzwachstum fällt noch stärker aus: Dieser kam im selben Zeitraum auf ein jährliches durchschnittliches Wachstum in Höhe von 6,2 Prozent. Zudem wurde die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 13,8 Prozent auf 16,5 Prozent deutlich gesteigert.

Den vollständigen Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2025 wird die Gesellschaft am 9. März 2026 veröffentlichen.

Vorläufige Finanzkennzahlen:

GEA Group Q4 2025 Q4 2024 Q1-Q4 2025 Q1-Q4 2024 Order Intake - Reported (EUR Mrd.) 1,83 1,60 5,92 5,55 Order Intake - Organic Growth 17,9% 9,1% Sales - Reported (EUR Mrd.) 1,56 1,51 5,50 5,42 Sales - Organic Growth 7,4% 3,7% EBITDA bf. restr. (EUR Mio.) 261 239 907 837 EBITDA bf. restr. In % 16,7% 15,9% 16,5% 15,4% ROCE (L4Q) in % 36,2% 33,8% 36,2% 33,8% EPS as reported (EUR) 0,65-0,75 0,51 2,60-2,70 2,30 (Annahme Steuerquote: ~28%)

Durchschnittliches organisches Wachstum von Auftragseigang (AE) und Umsatz:

2022 2023 2024 2025 AE 7,6% 0,8% 4,6% 9,1% ⌀ AE-Wachstum 5,5% Umsatz 8,9% 8,3% 3,7% 3,7% ⌀ Umsatzwachstum 6,2%

*) basierend auf dem VARA-Konsensus vom 21. November 2025

Hinweise an die Redaktion

Further information about GEA

To the GEA Media Center

Follow GEA on YouTube

Kontakt Media Relations

Matthias Schnettler

Head of Media Relations

Telefon +49 211 9136-1500

matthias.schnettler@gea.com

Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2024 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im deutschen DAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World und Best-in-Class Europe.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.

Kontakt:GEA Group AktiengesellschaftTel. +49 (0)211 9136 1500gea.com