EQS-News: SOFTSWISS ernennt Chief Artificial Intelligence Officer

ST. JULIAN'S, Malta, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, ein weltweit führender Anbieter von iGaming-Lösungen, hat seine langfristige Technologiestrategie durch die Ernennung von Denis Romanovskiy zum ersten Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO) gestärkt. Die neu geschaffene Position in der Führungsetage formalisiert den Ansatz des Unternehmens, KI als Kernelement seiner Geschäftsinfrastruktur zu betrachten, und spiegelt den wachsenden Einfluss von KI auf die Unternehmenstechnologie wider.

Denis Romanovskiy, Chief AI Officer at SOFTSWISS

Romanovskiy übernimmt die Position des CAIO nach mehr als fünf Jahren als stellvertretender CTO bei SOFTSWISS, wo er eine zentrale Rolle beim Ausbau der Technologieplattformen des Unternehmens spielte. Bevor er zu SOFTSWISS kam, hatte er Führungspositionen bei EPAM Systems und Wargaming.net inne und sammelte dabei Fachwissen in den Bereichen Unternehmenssoftware und Hochleistungsproduktumgebungen.

Als CAIO wird Romanovskiy für die Gestaltung und Umsetzung der KI-Strategie von SOFTSWISS verantwortlich sein und die Einführung der KI-Plattform des Unternehmens leiten – einer zentralisierten Infrastruktur auf Unternehmensniveau, die darauf ausgelegt ist, die KI-Automatisierung sicher im gesamten Unternehmen zu skalieren. Die Plattform fungiert als Schicht und verbindet KI-Fähigkeiten mit Unternehmens-Tools und Daten. Sie ermöglicht Teams, Arbeitsabläufe zu automatisieren, große Datenmengen zu analysieren und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, während gleichzeitig eine strenge Zugriffskontrolle, vollständige Überprüfbarkeit und transparentes Kostenmanagement gewährleistet sind.

Ivan Montik, Gründer von SOFTSWISS:

„Die Schaffung der Position des Chief AI Officer spiegelt wider, wie wichtig KI für die Zukunft der Technologie geworden ist. KI verändert die Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln, wie Unternehmen arbeiten und wie Wert geschaffen wird. Durch frühzeitige Investitionen in eine einheitliche KI-Plattform und engagierte Führung positioniert sich SOFTSWISS an der Spitze dieses Wandels."

Denis Romanovskiy, Chief Artificial Intelligence Officer bei SOFTSWISS:

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, da SOFTSWISS nun von der Experimentierphase zur Umsetzung übergeht. Wir haben aus erster Hand gesehen, zu welchen erstaunlichen Leistungen KI fähig ist. Unser Fokus liegt nun darauf, KI zu einer vertrauenswürdigen, regulierten und wirtschaftlich effizienten Ressource zu machen, die in allen Bereichen des Unternehmens messbare Produktivitätssteigerungen ermöglicht."

Durch die Einrichtung einer Führungsposition zur Unterstützung der KI-Einführung kann SOFTSWISS Standards im gesamten Unternehmen implementieren. Durch den Ersatz fragmentierter Tools durch eine standardisierte und sichere Grundlage trägt die Plattform dazu bei, die unkontrollierte Nutzung von „Schatten-KI" zu verhindern und der Unternehmensleitung einen klaren Überblick über die KI-Aktivitäten einer weltweiten Belegschaft von mehr als 2.000 Mitarbeitern zu verschaffen.

Informationen zu SOFTSWISS

SOFTSWISS ist ein globales Technologieunternehmen, das seit 2009 preisgekrönte Softwarelösungen für iGaming anbietet. SOFTSWISS bedient mit seinem umfassenden Produkt-Ökosystem mehr als 1.000 globale Marken.

