EQS-News: Vom ‚Kabelsalat' zu intelligenter Integration: Hoymiles überdenkt die Energiespeicherung für Privathaushalte

EQS-News: Hoymiles Electronics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Vom ‚Kabelsalat' zu intelligenter Integration: Hoymiles überdenkt die Energiespeicherung für Privathaushalte



26.01.2026 / 02:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HANGZHOU, China, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Verbreitung von Energiespeichern für Privathaushalte in ganz Europa tritt die Branche in eine neue Phase ein, die von steigenden Erwartungen hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Integration geprägt ist. Da Hoymiles, ein globaler Anbieter von Solar- und Speicherlösungen, weiterhin eng mit Installateuren und Hausbesitzern in verschiedenen Märkten zusammenarbeitet, wird eine Beobachtung immer deutlicher: Bei Innovation geht es heute nicht mehr nur um technische Fähigkeiten, sondern darum, wie nahtlos sich Energietechnologie in den Alltag einfügt.

Die Komplexitätslücke bei der Energiespeicherung in Privathaushalten

Im Laufe der Jahre wurde die Speicherung in Wohngebäuden in erster Linie aus technischer Sicht betrachtet. Allerdings hindert eine Komplexitätslücke die Nutzer daran, eine umweltfreundliche, nachhaltige und unabhängige Lösung für saubere Energie zu nutzen. Für Hauseigentümer sind die Herausforderungen greifbar:

Komplexe Verkabelung und mehrere separate Komponenten, die den Wohnraum überladen und die Systemverwaltung erschweren

Platzintensive Designs, die viel Stellfläche erfordern – ein Luxus, den viele städtische Wohnungen nicht bieten

Schwere Geräte und langwierige Installation, die oft mehr Personal, hochtechnisches Wissen und höhere Vorlaufkosten erfordern

Anpassungsprobleme, da unintuitive mobile Apps es Hausbesitzern erschweren, ihre Energiedaten klar zu sehen, zu verstehen und zu verwalten

Anhaltende Sicherheitsbedenken aufgrund mehrerer Verbindungspunkte und Überwachungsbeschränkungen, die die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme verzögern können

Risiken hinsichtlich der Batteriekompatibilität, da die Kombination neuer und alter Lithium-Batterien zu einem Ungleichgewicht des Widerstands, übermäßiger Wärmeentwicklung und einer schnelleren Degradation neuerer Batterien führen kann

Die Entwicklung hin zu Einfachheit und Integration

In der gesamten Branche findet derzeit ein deutlicher Wandel statt: von der Montage mehrerer eigenständiger Geräte hin zur Entwicklung wirklich integrierter Systeme. Eine höhere Integration reduziert den Installationsaufwand, spart Platz und macht vor allem das Energiemanagement für den normalen Nutzer zugänglicher.

Das bedeutet nicht weniger Technologie, sondern eine durchdachtere Nutzung derselben: eine optimierte Systemarchitektur, minimierte externe Verkabelung und ein stabilerer, sicherer Betrieb.

Was kommt als Nächstes? Eine neuer Blick auf All-in-One

Als Reaktion auf diese sich wandelnden Anforderungen wird Hoymiles eine neue All-in-One-Lösung für die Energiespeicherung im Haushalt vorstellen: HiOne all-in-one BESS.

Sie wird am 5. Februar in Amsterdam offiziell vorgestellt und bietet eine neue Perspektive darauf, wie Energiesysteme für Privathaushalte gestaltet, installiert und genutzt werden können. HiOne basiert auf realen Szenarien aus dem Wohnbereich und spiegelt einen breiteren Trend in der Branche wider, der zu einer intelligenteren Integration, einer einfacheren Installation und einem haushaltsfreundlicheren Ansatz für die Energiespeicherung führt.

Die Eröffnungsveranstaltung wird weltweit per Live-Stream übertragen. Live unter https://www.hoymiles.com/hione-global-launch ansehen

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vom-kabelsalat-zu-intelligenter-integration-hoymiles-uberdenkt-die-energiespeicherung-fur-privathaushalte-302669009.html

26.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2265530 26.01.2026 CET/CEST