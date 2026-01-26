EU ermittelt gegen Musks X wegen sexualisierter KI-Bilder

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Skandal um sexualisierte KI-Bilder von Elon Musks Chatbot Grok leitet die EU-Kommission ein Verfahren gegen den US-Konzern X ein. Die Brüsseler Behörde verdächtigt das Unternehmen des Tech-Milliardärs laut Mitteilung, die Risiken bei der Einführung seiner Künstlichen Intelligenz auf der Online-Plattform nicht richtig bewertet und reduziert zu haben./tre/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News