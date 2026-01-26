Berlin stützt EU-Vorgehen gegen X und Grok wegen sexualisierter Fotos

Brüssel/Berlin, 26. Jan (Reuters) - Die EU-Kommission nimmt wegen sexualisierter KI-Bilder Ermittlungen gegen die Online-Plattform X von Elon Musk auf - und bekommt dafür ausdrücklich Unterstützung der ⁠Bundesregierung.

Dabei gehe es ‍um die Frage, ob die Plattform ihren Verpflichtungen aus der EU-Digitalgesetzgebung nachgekommen sei, teilte die EU-Kommission am Montag mit. ‌Anfang des Monats hatte die EU-Kommission erklärt, dass die von Musks KI-Chatbot Grok erzeugten und auf ‍X verbreiteten Bilder unbekleideter Frauen und Kinder rechtswidrig und erschreckend seien. Musks KI-Firma xAI hatte daraufhin Mitte Januar mitgeteilt, sie habe Anpassungen vorgenommen, um zu verhindern, dass Grok die Bearbeitung von Bildern realer Personen in freizügiger Kleidung erlaube.

"Es ist inakzeptabel, dass Frauen und Minderjährige wiederholt ‍Opfer sexualisierter Deepfakes werden, während Plattformen untätig ⁠bleiben", sagte Digitalminister Karsten Wildberger am Montag. "Die EU-Kommission handelt richtig, indem sie den Digital Services Act konsequent durchsetzt – unsere europäischen Regeln gelten für alle ‍gleichermaßen, auch für große Tech-Konzerne." Er begrüße, dass die Kommission ihrer Aufsichtspflicht nachkomme.

Die Bundesregierung hatte die EU-Kommission bereits ⁠Anfang Januar aufgefordert, gegen Musks Plattform X und die dort verwendete Grok-KI vorzugehen. "Was wir bei X gerade beobachten, wirkt wie die Industrialisierung der sexuellen Belästigung", hatte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gesagt.

Die Untersuchung ‍könnte die Regierung von US-Präsident ‌Donald Trump verärgern. Ein hartes Vorgehen der EU gegen große Technologiekonzerne hat bereits in der Vergangenheit in den USA zu Kritik und sogar zur Androhung von Zöllen geführt. Aber die Empörung über Grok ist in etlichen Ländern groß. Auch die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hatte Anfang des Monats eine eigene Untersuchung eingeleitet, ob X die Vorschriften des britischen Gesetzes zur Online-Sicherheit einhält. In Frankreich haben sich Staatsanwaltschaften eingeschaltet.

(Bericht von Foo ⁠Yun Chee, Andreas Rinke; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)