Europäer trotzen Trump - Massive Ausbaupläne für Windkraft in der Nordsee

- von Andreas Rinke und Holger Hansen

Hamburg/Berlin, 26. Jan (Reuters) - Ungeachtet der Kritik des US-Präsidenten Donald Trump planen die europäischen Staaten einen massiven Ausbau der Offshore-Windkraft in der Nordsee.

"Unser Ziel ist es, den größten Energiehub der Welt zu entwickeln", sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche am Montag ⁠auf dem dritten Nordsee-Gipfel in ‍Hamburg. Die europäischen Staaten wollen gemeinsam sicherstellen, dass bis 2025 Windparks und Stromnetze in der Nordsee bis zu 300 Gigawatt Leistung durch grenzüberschreitende Projekte installiert werden. In einer "Hamburger Erklärung" verpflichten sich Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Island, ‌Irland, Luxemburg, die Niederlande und Norwegen, dabei 100 Gigawatt durch grenzüberschreitende Projekte beizusteuern und einen gemeinsamen Finanzrahmen zu entwickeln.

Zugleich unterstrichen etliche Wirtschaftsminister, dass die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Offshore-Anlagen angesichts ‍der veränderten geopolitischen Lage hochgeschraubt werden müssen. Erstmals nahm die Nato deshalb an dem Nordsee-Gipfel teil, zu dem am Nachmittag auch sechs Regierungschefs, darunter Kanzler Friedrich Merz, erwartet werden.

EU-Energiekommissar Dan Jorgensen, der britische Energieminister Ed Miliband und Reiche wiesen die Einschätzung des ganz auf fossile Energien setzenden US-Präsidenten zurück, dass Windenergie nur etwas für Verlierer sei. Das Gegenteil sei der Fall, sagte EU-Kommissar Jorgensen.

Miliband betonte, dass der Ausbau der Windenergie entscheidend für die Energiesicherheit Großbritanniens sei. Man sei von Gasimporten abhängig gewesen und könne mit ‍den Offshore-Windparks die Stromkosten für Verbraucher deutlich drücken. Auch EU-Kommissar Jorgensen sagte, dass ⁠die europäischen Verbraucher enorme Summen an Ausgaben für fossile Energieimporte einsparten. Der dänische Energiekonzern Ørsted wies darauf hin, dass sich die Offshore-Windindustrie dazu verpflichtet habe, die Kosten für Strom aus Offshore-Windkraft bis 2040 um 30 Prozent zu senken. Das Wirtschaftsministerium verwies darauf, dass die Industrie sich auch ‍verpflichte, in Europa bis 2030 9,5 Milliarden Euro in neue Produktionskapazitäten zu investieren und 91.000 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

REICHE: SIGNAL AN DIE INDUSTRIE

Wirtschaftsministerin Reiche betonte, dass der Gipfel mit seinen langfristigen Zielsetzungen auch ⁠ein wichtiges industriepolitisches Signal setze. Werften und Turbinenbauer wüssten nun, dass es sich um ein langfristiges Investment handele. "Uns eint, dass die Genehmigungen schneller voranschreiten müssen, weil wir ein Stück Zeit bis zur Inbetriebnahme benötigen." Man arbeite auch an einer fairen Lastenteilung zwischen Investitions- und Betriebskosten mit der Industrie.

Reiche räumte ein, dass Ausschreibungen für Offshore-Windparks in Deutschland zweimal ‍gescheitert seien - anders als in Großbritannien. Gestiegene Finanzierungs- und Bauteilkosten sowie ‌Unsicherheiten bei der Stromnachfrage hatten zuletzt auch in anderen Nordsee-Staaten zu erfolglosen Auktionen für Windparks geführt.

Deshalb müsse ein "guter Investitionsrahmen" geschaffen werden, sagte Reiche. Sie kündigte neue Förderinstrumente und geänderte Auktionsregeln an. So sollten zeitnah sogenannte Differenzverträge eingeführt werden. Bei diesen Verträgen wird ein fester Abnahmepreis für den Strom garantiert. Der Staat gleicht die Differenz aus, wenn der Marktpreis niedriger ist, und schöpft Mehrerlöse ab, wenn er höher liegt. Zudem würden die Ausschreibungsauflagen für die Flächen angepasst werden, um den Bau neuer Windparks auf See für Investoren wieder attraktiver zu machen.

Als erster Meilenstein sollen bis in die 2030er Jahre Projekte mit einer Leistung von bis zu 20 Gigawatt umgesetzt werden, heißt es in der Hamburger Erklärung. Die Nordseeanrainer-Staaten hatten sich bereits 2023 auf ein übergeordnetes Ziel von 300 GW Offshore-Windkraftkapazität bis 2050 ⁠geeinigt, nachdem Russlands Einmarsch in die Ukraine die Befürchtungen über Europas Abhängigkeit von russischem Gas verstärkt hatte. Heute wird eine wachsende Abhängigkeit von LNG-Gas aus den USA diskutiert.

