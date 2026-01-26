Finnland: Neues Überwachungszentrum für Ostsee-Infrastruktur

Helsinki, 26. Jan (Reuters) - Zum Schutz kritischer Unterwasser-Infrastruktur richtet der finnische Grenzschutz ⁠gemeinsam ‍mit anderen Ostsee-Anrainern und der EU-Kommission ein maritimes ‌Überwachungszentrum ein.

Dieses Zentrum solle im Finnischen Meerbusen entstehen, ‍teilte die Behörde am Montag mit. Die zuständigen Stellen müssten in der Lage und befugt sein, in den ‍Hoheitsgewässern und der ausschließlichen ⁠Wirtschaftszone einzugreifen. Der Ostseeraum ist seit dem russischen Einmarsch in ‍die Ukraine im Februar 2022 in erhöhter Alarmbereitschaft. ⁠Hintergrund sind mehrere Vorfälle, bei denen Stromkabel, Telekommunikationsverbindungen und Gaspipelines beschädigt wurden. Die ‍Nato hat ‌ihre Präsenz in der Ostsee inzwischen mit Fregatten, Flugzeugen und Drohnen verstärkt.

