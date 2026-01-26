W​e​r​b​u​n​g von
Freeport - Ein charttechnisches Rad greift in das andere

Ein charttechnisches Rad greift in das andere

Zu unseren absoluten Lieblingskonstellationen zählen sog. „verschachtelte Kursformationen“. Was hat es damit auf sich? So bezeichnen wir eine abgeschlossene Chartformation, die ein hinreichendes Anschlusspotenzial bereithält, um die nächste positive Weichenstellung hinterherzuschieben. Als Lehrbuchbeispiel für diese Konstellation dient derzeit die Freeport-Aktie. Schließlich ist der Titel gerade aus der großen Schiebezone der letzten Jahre nach oben ausgebrochen (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 25 USD – mehr als ausreichend, um perspektivisch die historischen Hochstände aus den Jahren 2011 und 2008 bei 60,94/63,20 USD zu überwinden. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ würde für das nächste charttechnische Ausrufezeichen sorgen. Zusätzlicher Rückenwind kommt aktuell von einem neuen MACD-Einstiegssignal sowie von der hohen Relativen Stärke nach Levy. Letztere signalisiert, dass es sich bei der Freeport-Aktie derzeit um einen absoluten Momentumtitel handelt. Um das Kernargument „verschachteltes Kursmuster“ keinen unnötigen Risiken auszusetzen, können Anlegerinnen und Anleger das aktuelle Monatstief bei 51,00 USD als Stop-Loss heranziehen.

