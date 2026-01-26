Glarner Kantonalbank erhält sehr gutes AA Rating
26.01.2026 / 07:35 CET/CEST
Glarus, 26. Januar 2026 – Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) stellt der Glarner Kantonalbank im aktuellen Ratingbericht erneut ein sehr gutes AA Rating aus. Als grösste Stärken nennt S&P die starke Verankerung der Glarner Kantonalbank im Kanton Glarus wie auch die sehr gute Kapitalisierung.
In ihrem Ratingbericht vom 23. Januar 2026 bewertet die Ratingagentur Standard & Poor’s die Kreditqualität der Glarner Kantonalbank sowohl auf kurz- als auch auf langfristige Sicht als erstklassig (kurzfristige Verbindlichkeiten: A-1+, langfristige Verbindlichkeiten: AA, Aus-blick: stabil). Hervorgehoben wird die führende Rolle als Bank für Privat- und Firmenkunden in der Region und die enge Verbindung zum Kanton Glarus. Dies, kombiniert mit der Staatsgarantie, unterstreicht die starke Position der Glarner Kantonalbank. S&P schreibt in ihrem Bericht, dass die Glarner Kantonalbank in Bezug auf die Kapitalisierung zu den besten Banken gehört, die weltweit von S&P bewertet werden.
Die Zukunftsaussichten für das Rating der Glarner Kantonalbank schätzt S&P als stabil ein, was auf eine kontinuierliche und solide Entwicklung der Bank zurückzuführen ist.
Weitere Details können dem ausführlichen Ratingbericht von S&P (nur in Englisch) unter glkb.ch/rating entnommen werden.
2265552 26.01.2026 CET/CEST