Gold - 5.000er-Marke erstmals überboten

Im bisherigen Jahresverlauf hat der Goldpreis schon wieder um 17 % zugelegt – und das nach dem Fabeljahrgang 2025. Zu Wochenbeginn baute das Edelmetall seinen Rekordstand dabei bis auf 5.093 USD aus und konnte damit das Kursziel von 5.000 USD aus unserem Jahresausblick in Rekordgeschwindigkeit abarbeiten. Neben der runden Marke fungiert ein Fibonacci-Level (4.996 USD) in diesem Bereich als zusätzliche Hürde. Wenngleich der Aufwärtstrend absolut intakt ist und auch die Zyklik bis Anfang Mai – gemessen am typischen Verlauf des US-Zwischenwahljahres – noch mitspielt, gibt es inzwischen doch einige charttechnische Belastungsfaktoren. So hat beispielsweise der RSI auf Monatsbasis inzwischen einen Wert von 95(!) erreicht. Zuletzt war der Oszillator im Jahr 1974 ähnlich überkauft. Hervorheben möchten wir auch den Abstand der Goldnotierung zur langfristigen Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 2.471 USD). Faktor 2 oberhalb des Durchschnitts befand sich der Goldpreis zuletzt im Jahr 1980. Das sind schon ganz besondere, alles andere als alltägliche Konstellationen. Unterstützungen bestehen bei 4.643 USD sowie in Form des alten Allzeithochs bei 4.550 USD.

Gold (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

