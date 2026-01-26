Gold & Silber im Höhenflug – Trump und Fed als Kurstreiber? Marktausblick Börse

Die letzte Januarwoche startet mit frischer Volatilität an den Märkten. Politische Schlagzeilen aus den USA sorgen erneut für Bewegung: Donald Trump bringt mit Rohstoff-Abkommen und Zollandrohungen geopolitische Unsicherheit zurück auf die Agenda. Während DAX und US-Futures nach ersten Erholungsversuchen wieder unter Druck geraten, bleibt die Frage, ob sich das bekannte Muster aus Rücksetzern und schnellen Gegenbewegungen erneut durchsetzt. Gleichzeitig richten sich die Blicke auf die Fed, die in dieser Woche ihre geldpolitische Einschätzung abgibt – starke US-Daten liefern dafür zumindest Rückenwind.

Besonders auffällig zeigt sich die Dynamik am Rohstoffmarkt. Gold und Silber setzen ihre Rallye fort und markieren neue markante Kursniveaus, getrieben von Unsicherheit, Zinserwartungen und Momentum. Doch je steiler der Anstieg, desto größer auch das Rückschlagrisiko. Neben dem Blick auf S&P 500 und Russell 2000 stehen zudem zahlreiche Unternehmenszahlen im Fokus – von Chipwerten bis zu DAX-Schwergewichten. Ein spannender Mix aus Makro, Politik und Märkten, der diese Börsenwoche prägen dürfte.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.







