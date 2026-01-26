Edelmetall

Goldpreis springt auf Rekordhoch von über 5000 Dollar

Bangalore, 26. Jan (Reuters) - Der Goldpreis ist am Montag um 0,75 Prozent auf ein Rekordhoch von ⁠5019,85 Dollar ‍je Feinunze Gold gestiegen.

Anleger flüchteten angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen in das als ‌sicherer Hafen geltende Edelmetall. Zunehmende Spannungen zwischen den USA und der ‍Nato wegen Grönland haben die Rally in diesem Jahr weiter angeheizt. Bereits im Jahr 2025 hatte sich Gold um 64 Prozent verteuert. Gestützt wurde der Preis von ‍einer lockeren US-Geldpolitik, der Nachfrage ⁠von Zentralbanken und Rekordzuflüssen in börsengehandelte Fonds (ETF). China hatte seine Goldkäufe im Dezember den 14. ‍Monat in Folge fortgesetzt. "Unsere Prognose für das Jahr ist, dass Gold einen ⁠Höchststand von 6400 Dollar je Feinunze bei einem Durchschnitt von 5375 Dollar erreichen wird", sagte der unabhängige Analyst Ross ‍Norman.

Andere Edelmetalle entwickelten ‌sich uneinheitlich. Der Preis für Silber stieg um 2,52 Prozent auf 105,54 Dollar. Platin verbilligte sich dagegen um 0,03 Prozent auf 2766,30 Dollar, während Palladium um 0,31 Prozent auf 2016,25 Dollar zulegte.

