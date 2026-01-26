Ifo-Index stagniert - "Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr"

Berlin, 26. Jan (Reuters) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen bleibt zum Jahresanfang gedämpft.

Der ⁠Ifo-Geschäftsklimaindex verharrte ‍im Januar auf dem Vormonatswert von 87,6 Punkten, wie das Münchner Ifo-Institut ‌am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. ‍Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem Anstieg auf 88,2 Zähler gerechnet. Die Firmen blickten etwas weniger skeptisch auf ihre Lage als zuletzt, bewerteten ‍ihre Aussichten aber einen Tick ⁠ungünstiger. "Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr" sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die Wirtschaft ist ‍nach Ansicht der Bundesbank mit wenig Dynamik ins Jahr gekommen und ⁠dürfte von Januar bis März nur verhalten zulegen. Wie aus dem jüngsten Monatsbericht der Zentralbank hervorgeht, dürfte die Lockerung ‍der Fiskalpolitik im ‌weiteren Jahresverlauf aber voraussichtlich für stärkeren Auftrieb sorgen. Ökonomen trauen der Wirtschaft 2026 rund ein Prozent Wachstum zu, vor allem wegen der staatlichen Mehrausgaben für Infrastruktur und Verteidigung. Allerdings bremsen die US-Zölle und die bröckelnde Wettbewerbsposition im internationalen Konkurrenzkampf die deutsche Industrie.

