IRW-News: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration engagiert Geologic Partners für das Arbeitsprogramm auf dem Wolframprojekt Sisson North, das direkt an Northcliff Resources Ltd. angrenzt

IRW-PRESS: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration engagiert Geologic Partners für das Arbeitsprogramm auf dem Wolframprojekt Sisson North, das direkt an Northcliff Resources Ltd. angrenzt

Vancouver, B.C. - 26. Januar 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das Unternehmen oder Adelayde) (ADDY-cse) (SPMTF.usa) (A41AGV.wkn) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen Geologic Partners als technischen Berater für die Projekte des Unternehmens in New Brunswick engagiert hat. Geologic Partners ist ein internationales geowissenschaftliches Unternehmen, das seit 2005 Partner auf mehreren Kontinenten hat und geologische und Explorationsdienstleistungen für die Explorations- und Bergbauindustrie anbietet. Partner und Principals sind als qualifizierte Sachverständige registriert, um das erstmalige Arbeitsprogramm auf dem Wolframprojekt Sisson North in New Brunswick zu unterstützen, das direkt an die Sisson-Wolframmine von Northcliff Resources Ltd. (NCF) angrenzt.

Das Wolframprojekt Sisson North grenzt direkt an die Sisson-Wolframmine in New Brunswick an. Die Sisson-Wolframmine wurde vom kanadischen Premierminister Mark Carney am 13. November als eines der ersten Projekte zum Aufbau der Nation¹ ausgewählt. Northcliff Resources Ltd. meldete außerdem am 7. August 2025, dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Liegenschaften des Unternehmens schließen lassen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82673/Adelayde_260126_DEPRCOM.001.jpeg

Adelayde gab kürzlich (am 22. Januar 2026) bekannt, dass das Unternehmen der National Defense Industrial Association (NDIA) beigetreten ist, um die Förderung seines Portfolios an kritischen und strategischen Mineralien voranzutreiben. Die NDIA ist eine in den USA ansässige Organisation, die sich für die nationale Sicherheit einsetzt, indem sie Industrie und Regierung miteinander vernetzt.

James Nelson, President von Adelayde, sagte: Das Engagement eines mit der Sisson-Mine vertrauten Geologen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem ersten Arbeitsprogramm auf dem Wolframprojekt Sisson North. Kritische Mineralien, insbesondere Wolfram, stehen seit einigen Jahren verstärkt im Fokus, da Regierungen und die Industrie versuchen, inländische Lieferketten zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern. Nachdem wir vor Kurzem auch der NDIA beigetreten sind, freuen wir uns darauf, mit dieser Mitgliedschaft Zugang zu bedeutenden strategischen Beziehungen zu erhalten, die den Fortschritt unserer kritischen Mineralienprojekte beschleunigen können. Kritische Mineralien gewinnen immer mehr an Bedeutung, da die Lieferketten nach wie vor stark konzentriert sind und die Nachfrage in den Bereichen Verteidigung, Energie und Spitzentechnologie weiter steigt. In diesem Umfeld rücken die inländische Exploration und Erschließung zunehmend in den Fokus. Nach der Beschaffung von Flow-Through-Finanzmitteln ist das Unternehmen finanziell gut aufgestellt, um seine geplanten Explorations- und Arbeitsprogramme durchzuführen, und wir freuen uns auf einen sehr aktiven Start ins Jahr 2026.

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul Lemmon, P.Geo., einem vom Unternehmen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

¹ www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithium-Sole-Beckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden.

