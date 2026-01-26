IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel ernennt Ausenco als leitenden Ingenieurberater für die Detailplanung des Crawford-Nickelsulfid-Projekts

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel ernennt Ausenco als leitenden Ingenieurberater für die Detailplanung des Crawford-Nickelsulfid-Projekts

TORONTO, 26. Januar 2026 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) freut sich bekannt zu geben, dass man Ausenco Engineering Canada ULC (Ausenco) den Auftrag zur Durchführung der detaillierten Planung für die Verarbeitungsanlage und die unterstützende Infrastruktur im Rahmen des Crawford-Nickelsulfidprojekts des Unternehmens sowie zur Bereitstellung umfassender Projektunterstützung erteilt hat, da das Unternehmen den Baubeginn des Crawford-Projekts bis zum Jahresende anstrebt.

Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company, sagte: Nachdem wir mit der Weiterleitung an das Major Projects Office bedeutende Unterstützung von der Bundesregierung erhalten haben und Crawford letzte Woche in Ontarios Rahmenwerk One Project, One Process aufgenommen wurde, freuen wir uns sehr, mit Ausenco, einem weltweit führenden Ingenieur- und Beratungsunternehmen, die nächste Phase der Entwicklung von Crawford in Angriff zu nehmen. Ausenco bringt umfangreiche Erfahrung in das Projekt ein, da das Unternehmen bereits seit Abschluss der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung im Jahr 2020, der Machbarkeitsstudie im Jahr 2023 und der Front-End-Engineering-Planung im Jahr 2025 mit uns zusammenarbeitet. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ausenco, dessen außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Planung und Umsetzung groß angelegter Sulfidverarbeitungsprojekte für uns von unschätzbarem Wert sein wird.

Desmond Tranquilla, VP Capital Projects, fügte hinzu: Ich freue mich darauf, unsere langjährige Beziehung mit Ausenco fortzusetzen, während wir ein integriertes Projektteam aufbauen, das die Umsetzung des Crawford Nickel-Projekts leiten wird. Da ich eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Umsetzung des Detour Gold-Projekts in dieser Region gespielt habe, habe ich in den letzten zehn Jahren die Effektivität dieses kooperativen Umsetzungsmodells bei einer Reihe von Projekten in ganz Kanada aus erster Hand erlebt. Unser leitendes Projektmanagement war bereits in der Machbarkeitsstudie und der Front-End-Engineering-Planung in das Projekt involviert, um einen nahtlosen Übergang zur Projektumsetzung zu gewährleisten. Ich freue mich darauf, den Rest unseres Teams aufzubauen, während wir dieses nationale Projekt vorantreiben.

Yan Jin, Vice President, GTA bei Ausenco, sagte: Wir freuen uns sehr, dass das Crawford Nickel Sulphide Project der Bauphase näher kommt und wir weiterhin mit Canada Nickel zusammenarbeiten können, um dieses nationale Projekt zu verwirklichen. Wir werden unser tiefgreifendes Verständnis des Projekts und unsere bewährte Erfahrung mit der Realisierung groß angelegter Greenfield-Verarbeitungsanlagen in Ontario nutzen, um ein kapitaleffizientes Design zu liefern, das eine erfolgreiche Umsetzung und einen langfristigen, nachhaltigen Betrieb unterstützt.

Über Ausenco

Ausenco ist ein weltweit tätiges Ingenieur-, Beratungs- und Projektabwicklungsunternehmen für die Mineral- und Metallindustrie. Mit drei Jahrzehnten globaler Erfahrung arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden daran, komplexe Herausforderungen von der ersten Studie bis zum endgültigen Abschluss zu meistern - in jeder Phase und auf fünf Kontinenten. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind tief in der Mineral- und Metallindustrie verwurzelt und verbinden technisches Fachwissen, praktische Erfahrung und hart erarbeitete Erkenntnisse, um praktische, zukunftsorientierte Lösungen zu liefern, die Risiken reduzieren und Werte freisetzen. (www.ausenco.com).

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person im Sinne der NI- 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten Magnetbilder wurden auf der Grundlage der Interpretation von Datensätzen erstellt, die von der Ontario Geological Survey zur Verfügung gestellt wurden.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial des Nickel-Sulfid-Projekts Reid, der Baubeginn des Nickel-Projekts Crawford (und der Zeitpunkt dafür), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, den Zeitpunkt und den Abschluss (falls überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Nickel-Distrikts Timmins, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, das Scheitern von bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder der Zustimmung der Aktionäre. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82688

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82688&tr=1

