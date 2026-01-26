IRW-News: Datavault AI Inc: Datavault AI unterstützt die Einrichtung eines internationalen Forschungszentrums für die Digitalisierung realer Vermögenswerte in Taiwan

IRW-PRESS: Datavault AI Inc: Datavault AI unterstützt die Einrichtung eines internationalen Forschungszentrums für die Digitalisierung realer Vermögenswerte in Taiwan

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 26. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) (Datavault AI oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Technologien zur Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der St. John's University in Taipei bekannt, um die Gründung des RWA International Research Center (das Zentrum) zu unterstützen. Das Zentrum wird als zentrale Plattform für die Förderung von Allianzen zwischen Universitäten und der internationalen Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft sowie für die Förderung der Erforschung von Rahmenwerken für die Tokenisierung realer Vermögenswerte, Regulierungstechnologie und angewandter Finanzinnovation dienen. Die Eröffnung des Zentrums auf dem Campus der St. John's University ist für den 26. Januar 2026 geplant.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82686/datavaultNR01262026_De_PRCOM.001.jpeg

Die Zusammenarbeit soll als akademische und angewandte Forschungsinitiative strukturiert werden, deren Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von Standards, Bildung und interdisziplinärer Zusammenarbeit liegt, um die verantwortungsvolle Digitalisierung physischer Vermögenswerte durch Distributed-Ledger- und Datentechnologien zu unterstützen. Datavault AI beabsichtigt, proprietäre Softwarefunktionen beizusteuern, um der wachsenden Nachfrage nach RWA-Tokenisierung im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden, einem Markt, der bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von rund 2,5 Milliarden Dollar erreichen wird.

Im Rahmen der Initiative plant Datavault AI, Forschungs- und Pilotaktivitäten durch sein Information Data Exchange® (IDE) und sein International Elements Exchange (IEE) zu unterstützen, die eine sichere Datenzuordnung, Governance und Lebenszyklusverwaltung ermöglichen, sowie durch VerifyU®, das Authentifizierungs- und Verifizierungsframework des Unternehmens, das zur Unterstützung der Identitätsvalidierung, Berechtigungen und Compliance-orientierten Workflows in akademischen und angewandten Forschungsumgebungen entwickelt wurde.

Im Laufe der Zeit soll die Einrichtung als Kompetenzzentrum für die Zuordnung und Verwaltung von RWA dienen. Die Parteien planen außerdem die Gründung einer Allianz mehrerer Universitäten in Taiwan, mit dem längerfristigen Ziel, internationale Partnerinstitutionen in Europa und den Vereinigten Staaten einzubeziehen. Die Forschungsagenda des Zentrums wird voraussichtlich die Standardisierung von Regulierungstechnologien, Anwendungsfälle für die Digitalisierung von Vermögenswerten, Data Governance und ökologische, soziale und Governance-bezogene Aspekte sowie die Entwicklung von Arbeitskräften durch Lehrveranstaltungen, Micro-Credentials und Praktikumsprogramme umfassen.

Diese Zusammenarbeit spiegelt unser Engagement für forschungsorientierte Innovation wider, wobei unsere proprietären Technologien die Rolle der St. Johns University bei der Förderung der RWA-Tokenisierung unterstützen, sagte Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI. Durch die Unterstützung einer akademischen Plattform mit klarer Governance und definierten Zielen wollen wir mit unserer Technologie und unserem Fachwissen einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Standards, Bildung und verantwortungsvoller Einführung leisten.

Die Gründung des Zentrums, das auf den proprietären Technologien von Datavault AI basiert, spiegelt unser Engagement für die Förderung interdisziplinärer Forschung wider, die eine Brücke zwischen akademischer Wissenschaft und praktischer Anwendung schlägt, sagte Yen-Po Tang, Präsident der St. John's University. Durch diese Zusammenarbeit wollen wir den internationalen akademischen Austausch stärken, praktische Forschungsrahmen entwickeln und zu einer verantwortungsvollen Weiterentwicklung der Finanz- und Datentechnologien beitragen.

Dr. Benjamin Tseng, Executive Director of the Board of Trustees der St. John's University, fügte hinzu: Unser heutiger Partner, Datavault AI Inc., ist ein global ausgerichtetes Technologieunternehmen mit Stärken in den Bereichen künstliche Intelligenz, Datenvermögensbildung, digitale Inhalte und reale Vermögensanwendungen. Die Fähigkeit von Datavault AI, technologische Innovationen mit praktischer Umsetzung in der Industrie zu verbinden, entspricht genau unserer Vision für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft. Durch die Gründung des RWA International Research Center freuen wir uns darauf, unsere Kräfte in den Bereichen akademische Forschung, Talentförderung und industrielle Anwendung zu bündeln und so einen bedeutenden Beitrag für Wissenschaft und Industrie zu leisten.

Über Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Science und Data Science. Der Geschäftsbereich Acoustic Science von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Audioübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und High-Performance-Computing-Systemen, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher an unveränderliche Metadatenobjekte angehängt werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie dürften, könnten, werden, sollen, sollten, erwarten, planen, voraussehen, gegebenenfalls, beabsichtigen, anstreben, projizieren, erwägen, glauben, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, die geplante Gründung des Zentrums, die erwartete Rolle des Zentrums als Kompetenzzentrum für RWA-Attribution und -Management, die geplante Allianz mehrerer Universitäten in Taiwan mit zukünftiger Beteiligung internationaler Partner, die geplante Forschungsagenda und Führungsstruktur des Zentrums sowie das prognostizierte Wachstum des RWA-Tokenisierungsmarktes im asiatisch-pazifischen Raum, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von dem Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI und St. Johns, das Zentrum zu errichten; Risiken im Zusammenhang mit der erfolgreichen Umsetzung der Forschungspläne und der Wachstumsstrategie des Zentrums; Veränderungen der Marktnachfrage nach RWA-Tokenisierung im asiatisch-pazifischen Raum; das potenzielle Scheitern einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit regionalen und internationalen akademischen Partnern; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben sind und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

