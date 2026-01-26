IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. schließt Umfirmierung ab und stellt Branchenupdate bereit

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. schließt Umfirmierung ab und stellt Branchenupdate bereit

Vancouver, BC, 26. Januar 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCPK: CUHRF) (FWB: X45) (Deep Sea oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Pressemitteilungen vom 20. Januar 2026 und 23. Januar 2026 die Umfirmierung zu Deep Sea Minerals Corp. abgeschlossen hat.

Die Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) werden seit heute an der Canadian Securities Exchange unter dem neuen Börsenkürzel SEAS sowie unter dem neuen Namen des Unternehmens gehandelt. Die neue CUSIP-Nummer lautet 24378A101 und die neue ISIN-Nummer lautet CA24378A1012.

Die Umfirmierung spiegelt die Entwicklung des Unternehmens und dessen Schwerpunkt wider, eine führende Position im Bereich der Tiefseeexploration kritischer Mineralien zu etablieren, die auf den Prioritäten der nationalen Sicherheit der USA beruht, die Energiewende unterstützt und die Unabhängigkeit der Lieferkette für kritische Mineralien ermöglicht.

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG AUF DIE UNABHÄNGIGKEIT DER GLOBALEN LIEFERKETTE UND DIE VERÄNDERUNG DER NATIONALEN POLITIK DER USA

Das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens, Unterwasser-Abbaukonzessionen zu sichern und weiterzuentwickeln, kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, zumal die US-Regierung die Bedeutung der Unabhängigkeit der Mineralversorgung für die Verbesserung der nationalen Sicherheit betont. Tiefseemineralien stellen eine der größten unerschlossenen Quellen für kritische Mineralien dar, die für das moderne Leben und moderne Technologien benötigt werden - sie unterstützen die nationale Verteidigung, saubere und widerstandsfähige Energiesysteme, moderne Fertigung sowie Batterien der nächsten Generation. Während die Welt in eine Phase verschärfter geopolitischer Konkurrenz und wirtschaftlicher Unsicherheit eintritt, wird der Zugang zu einer sicheren, skalierbaren und zuverlässigen Mineralversorgung zu einer immer wichtigeren strategischen Priorität.

Am 21. Januar 2026 gab die US-Regierung bekannt, dass sie ihr Bestreben hinsichtlich der Förderung der Tiefseeerkundung in den USA vorantreibt, indem sie die Erteilung von Explorationskonzessionen und Genehmigungen für die kommerzielle Gewinnung durch US-amerikanische Unterwasser-Bergbauunternehmen beschleunigt. Die Präsidialverordnung der Trump-Administration vom April 2025 wies die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) an, Bergbaugenehmigungen gemäß dem Deep Seabed Hard Minerals Resource Act von 1980 zu beschleunigen und ein Verfahren für die Erteilung von Genehmigungen entlang des äußeren Festlandsockels der USA einzurichten.

Die Änderungen schaffen einen konsolidierten Rahmen für das Antragsverfahren für Explorationskonzessionen und Genehmigungen für die kommerzielle Gewinnung, der heute in Kraft getreten ist. Diese Änderungen stehen im Einklang mit den strategischen Prioritäten des Unternehmens und sollten es Deep Sea ermöglichen, seinen Weg zur Sicherung von Unterwasser-Mineralrechten zu beschleunigen.

Darüber hinaus gab die NOAA am 22. Januar 2026 bekannt, dass sie eine über 30.000 Quadratseemeilen umfassende hydrografische Untersuchung der Gewässer vor Amerikanisch-Samoa durchführen wird. Die Untersuchung soll im Februar 2026 beginnen und ist Teil der Umsetzung des U.S. Offshore Critical Minerals Mapping Plan des US-Handelsministeriums, wie er in der Präsidialverordnung 14285 von US-Präsident Trump definiert ist: Erschließung von kritischen Offshore-Mineralien und -Ressourcen der USA.

Zusammen stellen diese jüngsten positiven Veränderungen in der US-Politik hinsichtlich der Förderung des inländischen Unterwasser-Bergbausektors eine bedeutsame Möglichkeit für das Unternehmen dar, sich an den Agenden der US-Regierung in puncto nationale Sicherheit und kritische Mineralien auszurichten. Das Unternehmen wird weiterhin potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen in den USA prüfen und die Entwicklung eines Rahmens für Kapitaleinsatz in diesem Sektor anstreben, der den Aktionärswert langfristig steigern wird.

Die Änderung der Unternehmensausrichtung bringt unsere Aktionäre in einem aufstrebenden Sektor mit beträchtlichem asymmetrischem Wertpotenzial in eine günstige Position, sagte James Deckelman, CEO von Deep Sea. Diese Neuausrichtung bringt unser Geschäft in enge Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Unabhängigkeit der US-Lieferkette und der nationalen Sicherheit.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie in der Notierungserklärung, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über den Abschluss der Namensänderung, die Pläne, Ziele und Strategien des Unternehmens sowie die erwarteten Vorteile der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralvorkommen enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

