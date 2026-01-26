IRW-News: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold gibt LIFE-Privatplatzierung von 5 Millionen CAD bekannt

IRW-PRESS: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold gibt LIFE-Privatplatzierung von 5 Millionen CAD bekannt

Nicht für die Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den USA bestimmt

Surrey, BC | 26. Januar 2026 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (TSXV: DAU) (Desert Gold oder das Unternehmen) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) hinsichtlich des Verkaufs von bis zu 62.500.000 Einheiten des Unternehmens (die angebotenen Einheiten) zu einem Preis von 0,08 CAD pro angebotene Einheit (Bruttoeinnahmen von bis zu 5.000.000 CAD) bekannt zu geben. Red Cloud Securities Inc. fungiert im Zusammenhang mit dem Angebot als Vermittler für das Unternehmen.

Jede angebotene Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Kauf einer halben Stammaktie bestehen (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber jederzeit an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt (wie hierin definiert), zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,12 CAD.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Inbetriebnahme der ersten Phase seiner Gravitationsanlage auf dem vollständig genehmigten Goldoxidprojekt Barani East im Westen von Mali sowie für die Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen auf dem Projekt SMSZ im Westen von Mali und auf dem Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Details werden im Angebotsdokument (wie hierin definiert) ausführlicher beschrieben.

Vorbehaltlich der Konformität mit den geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) werden die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, revidiert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die Listed Issuer Financing Exemption), Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, zum Verkauf angeboten werden. Die infolge des Verkaufs der Einheiten ausgegebenen Wertpapiere sind voraussichtlich gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht sofort frei handelbar, sofern sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden. Die Einheiten werden auch in den USA oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen mittels einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) sowie in Ländern außerhalb Kanadas und der USA mittels einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen - vorausgesetzt, in diesen Ländern muss kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden.

Es gibt ein Angebotsdokument (das Angebotsdokument) in Zusammenhang mit dem Angebot, das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.desertgold.ca aufgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 20. Februar 2026 oder an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum (dem Abschlussdatum) erfolgen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSXV). Vermittlungsprovisionen werden gemäß den Bestimmungen der TSXV bezahlt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Über Desert Gold Ventures

Desert Gold ist ein Goldexplorationsunternehmen, das Konzessionsgebiete in Mali und Côte dIvoire kontrolliert. Dazu gehören das 440 km² große SMSZ-Projekt im Westen Malis sowie das neu optionierte 297 km² große Goldprojekt Tiegba im Westen der Côte dIvoire innerhalb des produktiven Birimian-Grünsteingürtels.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Diese zukunftsgerichteten Informationen werden bereitgestellt, um die Aktionäre und potenziellen Investoren des Unternehmens über die Einschätzung des Managements hinsichtlich der Pläne und Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf diese Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Informationen können durch Wörter wie voraussichtlich, vorgeschlagen, schätzt, würde, erwartet, beabsichtigt, plant, könnte, wird und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese kennzeichnenden Wörter enthalten.

Insbesondere und ohne Einschränkung umfassen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung (i) Erwartungen hinsichtlich der Finanzierungspläne des Unternehmens und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen und der Genehmigungen der TSXV; (ii) Erwartungen hinsichtlich des LIFE-Angebots und dessen Zeitpunkt und Abschluss; und (iii) Erwartungen hinsichtlich der Pläne und Ziele des Unternehmens in Bezug auf den Nettoerlös aus dem LIFE-Angebot. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Alle zukunftsgerichteten Informationen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder ausdrücklich durch diesen Vorbehalt.

Kontaktinformationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jared Scharf | President und CEO

jared.scharf@desertgold.ca

Tel.: +1 (604) 357-4726

www.desertgold.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

