IRW-News: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp plant ein Arbeitsprogramm für die Bohrzielfestlegung in seinem Germanium-Konzessionsgebiet Lac du Km 35

IRW-PRESS: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp plant ein Arbeitsprogramm für die Bohrzielfestlegung in seinem Germanium-Konzessionsgebiet Lac du Km 35

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. (GERMANIUM MINING, GMC ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: FW0) freut sich, die Planung eines neuen Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germanium-Konzessionsgebiet Lac du km 35 im Gebiet von Chibougamau in Québec bekannt zu geben.

Mario Pezzente, Chief Executive Officer, merkte dazu wie folgt an: Wir freuen uns außerordentlich, das Projekt Lac du Km 35 mit einem modernen, systematischen Arbeitsprogramm voranzubringen, das darauf ausgelegt ist, sein volles Germaniumpotenzial auszuschöpfen, sagte Mario Pezzente, Chief Executive Officer von Germanium Mining Corp. Dies ist eine seltene Gelegenheit, die heutigen geophysikalischen und geologischen Methoden auf ein äußerst vielversprechendes Gebiet anzuwenden, das in der Vergangenheit nur sehr begrenzt untersucht wurde. Wir denken, dass Lac du Km 35 angesichts eines klaren geologischen Rahmens, vielversprechender historischer Ergebnisse und eines fokussierten Explorationsplans ein äußerst strategisches Projekt für das Unternehmen darstellt, während wir in die nächste Phase der Entdeckung eintreten.

Über das Germanium-Konzessionsgebiet Lac du km 35

Das Konzessionsgebiet umfasst die markante Faribault-Scherzone (FSZ), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville-Front, die sich über mehrere hundert Kilometer in Richtung Südwest-Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges strukturelles Merkmal.

Das Germaniumvorkommen von Laganière, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt und nie weiterverfolgt wurde, besteht aus einem Peridotit-Ausbiss innerhalb des Gneiskomplexes von Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Laganière-Vorkommen ergab einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und unmittelbar südlich angrenzend an eine Ansammlung von elektromagnetischen Anomalien mit einer Größe von rund 400 m × 400 m, die nie untersucht wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons von Duberger und ca. 2 km westlich der Grenville-Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, einschließlich der noch nie untersuchten Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, wird der Hauptfokus von GMC sein.

Geplantes Arbeitsprogramm

Um das Germaniumpotenzial des gesamten Konzessionsgebiets auszuschöpfen, wird es vollständig mit einer modernen, hochempfindlichen magnetischen und elektromagnetischen Fluguntersuchung abgedeckt, da die Möglichkeit besteht, dass Germanium mit einer oft weniger leitfähigen Silber-Zink-Mineralisierung vergesellschaftet ist. Die Untersuchung wird auch dazu beitragen, die Lage der in Ost-Südost-Richtung verlaufenden Faribault-Scherzone, die das Konzessionsgebiet Lac du Km 35 über mehrere Kilometer durchschneidet, genauer abzugrenzen.

Ziel dieser Untersuchung ist es außerdem, mögliche zusätzliche Scherzonen zu identifizieren, die mit der FSZ und anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein und als bevorzugte Kanäle für hydrothermale Flüssigkeiten fungieren könnten. Darüber hinaus könnten durch diese geplante luftgestützte Untersuchung neue und besser umrissene elektromagnetische Anomalien entdeckt werden.

Im Sommer 2026 soll nach Abschluss der Interpretation der neu erhobenen magnetischen und elektromagnetischen Daten ein detailliertes und umfassendes Programm zur Probenahme und Untersuchung von Ausbissen folgen. Die meisten, wenn nicht sogar alle Merkmale von Interesse, etwa Scherzonen, magnetische und elektromagnetische Anomalien, werden in der bevorstehenden Feldsaison so früh wie möglich im Feld überprüft.

Ein Gebiet von 6 km x 2,5 km entlang der Faribault-Scherzone, das das Germaniumvorkommen Laganière und die Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, stellt die erste Priorität für das Unternehmen dar und wird daher gründlich untersucht. Die Untersuchungsergebnisse sollten es GMC ermöglichen, Diamantbohrziele festzulegen, die im Spätherbst 2026 getestet werden könnten.

Über Germanium

Germanium ist ein hartes, gräuliches und sprödes Halbmetall. Germanium findet zunehmend Anwendung in den Bereichen Elektronik und Solartechnik, Glasfasertechnik und Infrarotoptik für zivile und militärische Zwecke. Germanium steht in Kanada, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union auf der Liste der kritischen Metalle.

Am 3. Dezember 2024 hat China, der größte Produzent von raffiniertem Germanium, Exporte von Germanium in die Vereinigten Staaten verboten. Germanium ist kein öffentlich gehandelter Rohstoff, und die aktuellen Spotpreise liegen bei über 5.000 USD pro Kilogramm.

Das Unternehmen weist vorsorglich darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen historischer Natur sind und die Mineralisierung möglicherweise nicht repräsentativ für Mineralisierungen im Konzessionsgebiet Lac du Km 35 ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Benoit Moreau, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in der Entdeckungsphase in erstklassigen Bergbaugebieten in ganz Nordamerika konzentriert. Germanium Mining Corp. ist Mitglied der Nevada Mining Association, der National Defense Industrial Association (NDIA) und der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI).

