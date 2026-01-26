IRW-News: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: North American Niobium Corp. gibt die Aufnahme von Bergbau-Führungskraft Olivier Tavchandjian in das Board of Directors bekannt

IRW-PRESS: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: North American Niobium Corp. gibt die Aufnahme von Bergbau-Führungskraft Olivier Tavchandjian in das Board of Directors bekannt

Vancouver, British Columbia - 26. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) freut sich, heute die Aufnahme von Olivier Tavchandjian in das Board of Directors des Unternehmens (das Board) bekannt zu geben.

Herr Tavchandjian fungiert zurzeit als Senior Vice President, Exploration and Technical Services von Hudbay Minerals Inc., wo er die Umsetzung der Explorationsstrategie des Unternehmens hinsichtlich der Steigerung von Mineralreserven und -ressourcen leitet und gleichzeitig die technische Governance für ein globales Portfolio an Betrieben und Erschließungsprojekten überwacht. Seine Karriere umfasst ein breites Spektrum an Basis- und Edelmetallen, sowohl bei Untertage- als auch bei Tagebaubetrieben, sowie in unterschiedlichen Jurisdiktionen, wodurch er über eine solide technische Grundlage für die Bewertung und Erschließung strategischer und Spezialmetalle verfügt.

Herr Tavchandjian kann in den Bereichen Mineralressourcen- und -reservenschätzung, Explorationsstrategie und technische Bewertung eine Erfahrung von über 35 Jahren vorweisen, wobei sein Schwerpunkt auf der Wertschöpfung durch diszipliniertes Ressourcenwachstum und langfristige Minenplanung liegt - Fähigkeiten, die direkt auf die Weiterentwicklung von Projekten mit kritischen Mineralen, einschließlich Niob, anwendbar sind. Im Laufe seiner Karriere hatte Herr Tavchandjian maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Erschließung von Greenfield-Projekten im Wert von mehreren Milliarden Dollar sowie an umfassenden Minenerweiterungen und trug zur Projektbewertung, -optimierung und -umsetzung bei. Seine Erfahrung bei Ressourcenschätzungen, technischen Kaufprüfungen und der Lebensdauerplanung von Minen wird North American Niobium dabei unterstützen, seine Vorkommen von kritischen Mineralen im Einklang mit den wachsenden Prioritäten der nordamerikanischen Lieferkette auf verantwortungsbewusste Weise weiterzuentwickeln.

Bevor er zu Hudbay kam, war Herr Tavchandjian als Vice President, Resource Evaluation von Anemka Resources, der Bergbau-Portfoliogesellschaft eines großen privaten Investmentunternehmens, tätig und hatte Führungspositionen bei mehreren großen Bergbauunternehmen inne, einschließlich ArcelorMittal, Vale und Inco. Er besitzt ein Ph.D.-Diplom in Mineral Resources von der Universität Québec in Chicoutimi und ist als Professional Geoscientist bei der Association of Professional Geoscientists of Ontario registriert.

Wir freuen uns, Olivier in unserem Board willkommen zu heißen, sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. Seine umfassende Erfahrung bei Ressourcenschätzungen, Explorationsstrategien und der Weiterentwicklung komplexer Bergbauprojekte wird ein wertvolles Asset sein, während wir North American Niobium weiterhin als zukünftigen Lieferanten eines kritischen Minerals positionieren, das für die moderne Fertigung, Infrastruktur und neue Technologien von grundlegender Bedeutung ist.

Mit der Aufnahme von Herrn Tavchandjian in das Board gibt das Unternehmen außerdem bekannt, dass es die Bildung eines Technical Committee plant. Die Aufgabe des Technical Committee wird darin bestehen, das Management und das Board hinsichtlich der Bewertung und Weiterentwicklung der Explorationsarbeiten und der Mineralkonzessionsgebiete mit kritischen Mineralen des Unternehmens technisch zu leiten und strategisch zu beraten, einschließlich der Überprüfung von Explorationsprogrammen, der technischen Interpretationen und der Priorisierung von Projekten. Das Unternehmen hat kürzlich Flow-through-Finanzierungen in Höhe von insgesamt 4,8 Millionen $ abgeschlossen und ist für sein Explorationsprogramm 2026 vollständig finanziert.

Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung hat das Unternehmen Herrn Tavchandjian Aktienoptionen (die Optionen) gewährt. Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung zu einem Ausübungspreis von 1,20 $ pro Aktie ausgeübt werden, um Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) zu erwerben. Die Optionen werden über einen Zeitraum von 16 Monaten unverfallbar. Die bei der Ausübung der Optionen auszugebenden Aktien werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Gewährung unterliegen.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Provinz Grenville (Québec). Die Konzessionsgebiete in Québec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: info@northamericanniobium.com

Tel.: +1 (647) 984-4204

CSE: NIOB

OTCQB: NIOMF

FWB: KS82.F

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter glaubt, erwartet, plant, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten, dürfen oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zu: (i) den Liegenschaften Grenville und den dortigen Mineralvorkommen und (ii) den geplanten Aktivitäten des Unternehmens auf den Liegenschaften Grenville. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören der Erhalt behördlicher Genehmigungen, Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82690

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82690&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65704Y1079

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.