IRW-News: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy Corp. gibt Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Prospector Freedom Uranium Mines in Marysvale (Utah, USA) bekannt

IRW-PRESS: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy Corp. gibt Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Prospector Freedom Uranium Mines in Marysvale (Utah, USA) bekannt

Vancouver B.C., 26. Januar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: 9O0) freut sich, die Bedingungen für den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Projekt Freedom & Prospector Mines bekannt zu geben, das aus 6 vom Bureau of Land Management verwalteten (BLM) nicht patentierten Lode Mining Claims mit 39,5 Hektar Grundfläche besteht, die historische Uranminen abdecken (Mine Prospector 1, Mine Prospector 4, Mine Buddy und Mine Lucky Strike).

Highlights der Transaktion

- 4 ehemalige produzierende Uranminen innerhalb der Claims bzw. im Umfeld haben mehr als 1,33 Millionen Pfund U3O8 mit einem gemeldeten Durchschnittsgehalt von 0,22 % U3O8* produziert

- Unmittelbare Nähe zu wichtigen Straßen mit gutem ganzjährigem Zugang, Stromversorgung und einer Uranaufbereitungsanlage in Blandings (Utah)

- Uran wurde vor Kurzem in die Liste der kritischen Minerale der USA aufgenommen, was beschleunigte Genehmigungsverfahren, verbesserte Regulierungsvorschriften sowie Förderwürdigkeit in Bezug auf Bundesmittel, Darlehen und staatliche Zuschüsse ermöglicht

- Starke Unterstützung der Regierung für Kernkraft- und Uranbergbauprojekte und das erklärte Ziel, die Abhängigkeit von ausländischem Kernbrennstoff zu verringern

- Gestaffelte Earn-in-Vereinbarungen ermöglichen es dem Unternehmen, Explorationsprogramme zu optimieren

- Bietet den Aktionären von Terra ein Engagement in drei nordamerikanischen Projekten, die über oberflächennahe Uranchancen in risikoarmen Jurisdiktionen verfügen

Greg Cameron erklärt: Hier bietet sich die Gelegenheit, ein historisches Uranrevier zu erschließen, das bislang nie systematisch bebohrt wurde und nach Jahrzehnten können wir es endlich mithilfe moderner Bergbautechnologien bearbeiten - darin liegt eine wirkliche Chance. Schon bei der Ankunft wird deutlich, dass man sich hier in einem Uranrevier mit vielen alten Gruben, Stollen, Schächten und alter Infrastruktur befindet. Ich freue mich auf die Aufnahme der Arbeiten und glaube, dass sich uns hier ein klarer Weg zu einer erheblichen Wertschöpfung für unsere Aktionäre eröffnet.

Gründe für den Erwerb

Die Freedom and Prospector Mines waren von 1949 bis 1969 in Betrieb. Die historische Produktion aus dem Bezirk Marysvale belief sich auf über 1,33 Millionen Pfund U3O8, wobei mehr als 75 % dieser Menge aus diesen Minen stammten. Die Minen in diesem Gebiet wurden jeweils ursprünglich bis in eine Tiefe von 700 bis 900 Fuß abgebaut, Mitte der 1950er-Jahre wurden die Minen Prospector 1, Prospector 4, VCA Shaft, Freedom 1 und Freedom 2 jedoch durch unterirdische Stollen miteinander verbunden und als ein einziger Betrieb geführt. Bohrungen in den 1970er-Jahren bestätigten, dass sich das Erz um mindestens weitere 600 Fuß in die Tiefe erstreckt, was wir durch Stepout-Bohrungen bestätigen wollen. Es gilt zu beachten, dass die umliegenden Claims eine Produktionsgeschichte haben, sich in idealer Lage in der Nähe von Haupt- und Nebenstraßen befinden und Zugang zu Strom- und Wasserquellen haben. Im Dezember nahm die Trump-Regierung Uran in die Liste der kritischen Minerale auf, um Kapital für Uranprojekte anzuziehen.

Dieses Projekt bietet ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial, da deutlich ist, dass diese alten Minen in den 1970er-Jahren aufgrund des Zusammenbruchs des Uranmarktes aufgegeben wurden und nicht, weil ihnen das abbaubare Uran ausgegangen wäre, so Greg Cameron, CEO von Terra, weiter. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch moderne Explorationstechnologien wie 3D-Modellierung auf den bisherigen Arbeiten weiter aufbauen können, fügte Trevor Perkins, VP Exploration, hinzu.

Projektübersicht

Das Projekt Prospector and Freedom Mines besteht aus 6 zusammenhängenden Claims mit einer Fläche von 39,5 Hektar im Piute County (Utah). Das Konzessionsgebiet grenzt an den Fishlake National Forest, etwa 5,25 km nordöstlich des Dorfes Marysvale. Ein Netz von Schotterstraßen ermöglicht das ganze Jahr über einen einfachen Zugang zum Konzessionsgebiet.

Uran wurde in diesem Gebiet im Jahr 1948 entdeckt und 1949 begann die Vanadium Corporation of America (VCA) mit dem Abbau. In den folgenden Jahren konsolidierte das Unternehmen verschiedene Claims und Betriebe in diesem Gebiet. Die Produktion im Gebiet Marysvale wurde 1969 eingestellt. Ende der 1970er-Jahre wurden in diesem Gebiet einige Explorationsbohrungen absolviert.

Im Bezirk Marysvale lagern nahezu senkrechte, nach Nordosten und Osten streichende Spaltengänge, die Granit- und Vulkangestein der Vulkanitabfolge Belknap durchschneiden und ein Paradebeispiel für ein epithermales Uransystem vom Erzgangtyp sind. Das Erz befindet sich innerhalb der nord-nordwestlich verlaufenden, nahezu senkrechten Prospector Fault (Abbildung 3). Die primären Erzminerale sind Uraninit, Coffinit, Jordisit und Umohoit.

Der VP Exploration von Terra besuchte das Konzessionsgebiet Ende 2025. Vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass noch erhebliche Erzvorkommen im Boden vorliegen und das Konzessionsgebiet über ein gutes Ressourcenpotenzial verfügt. Alle verfügbaren Abbau- und Produktionsdaten für das Konzessionsgebiet sollten erfasst und digitalisiert werden. Anhand radiometrischer Flug- und Bodenmessungen und Schürfgrabungen bei Anomalien soll ein aktualisiertes Strukturmodell für das Gebiet erarbeitet werden, das effiziente Bohrungen und Modellierungen der verbleibenden Mineralisierung ermöglichen dürfte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82689/TerraClean_260126_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Lageplan des Projekts Prospector and Freedom Mines im US-Bundesstaat Utah.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82689/TerraClean_260126_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Karte der Claims des Projekts Prospector and Freedom Mines unweit von Marysvale (Utah).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82689/TerraClean_260126_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Karte der Abbaustätten der Vanadium Corporation of America, 1959.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82689/TerraClean_260126_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 4: Obertägige Abbaustätten bei Prospector 1 mit einem verschlossenen Schacht in der Mitte des Bildes. Blickrichtung Osten.

Übersicht über die Transaktion

Um seine jeweiligen Anteile an den Claims Freedom and Prospector zu erwerben, müsste das Unternehmen die folgenden Barzahlungen leisten, Stammaktien ausgeben und Explorationsausgaben für die jeweiligen Claims tätigen:

Barzahlung Ausgabe von Aktien Explorationsausgaben

Für den Erwerb einer Beteiligung 67.500 US$ bei Unterzeichnung der 750.000 Stammaktien innerhalb von Ausgaben in Höhe von 150.000 US$ am

von 20 % endgültigen fünf Werktagen nach oder vor dem 1. Jahrestag der

Vereinbarung Unterzeichnung der endgültigen Unterzeichnung der endgültigen

Vereinbarung Vereinbarung

Für den Erwerb einer Beteiligung Zusätzliche 50.000 US$ am oder Zusätzliche 750.000 Stammaktien Zusätzliche Ausgaben in Höhe von

von 40 % vor dem 1. Jahrestag der am oder vor dem1. Jahrestag der 150.000 US$ am oder vor dem 2.

Unterzeichnung der endgültigen Unterzeichnung der endgültigen Jahrestag der Unterzeichnung der

Vereinbarung Vereinbarung endgültigen

Vereinbarung

Für den Erwerb einer Beteiligung Zusätzliche 75.000 US$ am oder Zusätzliche 750.000 Stammaktien Zusätzliche Ausgaben in Höhe von

von 60 % vor dem 2. Jahrestag der am oder vor dem 2. Jahrestag der 200.000 US$ am oder vor dem 3.

Unterzeichnung der endgültigen Unterzeichnung der endgültigen Jahrestag der Unterzeichnung der

Vereinbarung Vereinbarung endgültigen

Vereinbarung

Für den Erwerb einer Beteiligung Zusätzliche 100.000 US$ am oder Zusätzliche 750.000 Stammaktien Zusätzliche Ausgaben in Höhe von

von 80 % vor dem 3. Jahrestag der am oder vor dem 3. Jahrestag der 200.000 US$ am oder vor dem 4.

Unterzeichnung der endgültigen Unterzeichnung der endgültigen Jahrestag der Unterzeichnung der

Vereinbarung Vereinbarung endgültigen

Vereinbarung

Für den Erwerb einer Beteiligung Zusätzliche 125.000 US$ am oder Zusätzliche 750.000 Stammaktien Zusätzliche Ausgaben in Höhe von

von 100 vor dem 4. Jahrestag der am oder vor dem 4. Jahrestag der 250.000 US$ am oder vor dem 5.

% Unterzeichnung der endgültigen Unterzeichnung der endgültigen Jahrestag der Unterzeichnung der

Vereinbarung Vereinbarung endgültigen

Vereinbarung

**Vorbehaltlich der Einbehaltung einer Netto-Royalty von zwei Prozent (2 %) auf die Claims Freedom and Prospector (die Royalty für F&P) durch die Verkäufer, wobei Terra Clean die Option hat, jederzeit fünfzig Prozent (50 %) der Royalty für F&P durch eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 500.000 US$ an die Verkäufer zu erwerben.

Die Vereinbarungen über den Erwerb einer Beteiligung an den Claims Freedom & Prospector stehen jeweils unter dem Vorbehalt des Eingangs aller aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Alle in Verbindung mit diesen Vereinbarungen ausgegebenen Wertpapiere wären im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Marketingvereinbarungen

Das Unternehmen hat am 20. Januar 2026 eine Vereinbarung mit Ares Capital Markets Group Inc. (Ares) geschlossen, welcher zufolge Ares Marketing- und Werbeaktivitäten sowie Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades für das Unternehmen durchführen wird. Ares wird digitale Marketingdienstleistungen erbringen, die auch E-Mail-Benachrichtigungen, Beiträge in den sozialen Medien sowie die entsprechende Verbreitung umfassen. Die Dienstleistungen werden in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der Canadian Securities Exchange erbracht.

Die Beauftragung von Ares durch das Unternehmen hat eine Laufzeit von drei Monaten, die unmittelbar beginnt. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen hat das Unternehmen Ares eine Vorauszahlung in Höhe von 100.000 US$ geleistet.

Ares Capital Markets Group Inc. hat seinen Sitz in Delray Beach, Florida. Ares steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und unterhält keine Beziehungen zum Unternehmen. Weder Ares noch sein Geschäftsführer Rodney Raanan halten direkte oder indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren und haben auch keine Rechte oder Absichten, solche Beteiligungen zu erwerben, außer wie hierin offengelegt. Ares kann unter Rodney@arescmg.com, unter der Telefonnummer 516-369-4855 oder unter der Adresse 6151 Via Venetia N, Delray Beach, Florida, 33484 kontaktiert werden.

Das Unternehmen hat am 20. Januar 2026 eine Vereinbarung mit Aktien Check (Aktien) geschlossen, welcher zufolge Aktien Marketing- und Werbeaktivitäten sowie Öffentlichkeitsarbeit für das Unternehmen in Europa durchführen wird.

Die Beauftragung von Aktien durch das Unternehmen hat eine Laufzeit von einem Monat, die unmittelbar beginnt. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen hat das Unternehmen Aktien eine Vorauszahlung in Höhe von 25.000 Euro geleistet.

Aktien hat seinen Sitz in Deutschland und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Weder Aktien noch sein Geschäftsführer Stefan Lindam haben direkte oder indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren oder Rechte oder Absichten, solche Beteiligungen zu erwerben, außer wie hierin offengelegt. Aktien kann unter stefan.lindam@aktiencheck.de, unter der Telefonnummer +49 2651 9890020 oder unter der Adresse Bahnhofstraße 6, 54670 Bad Marienberg, Deutschland, kontaktiert werden.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit die Uranlagerstätte Fraser Lakes B auf dem Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan sowie ehemalige Uranminen in Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete in Wyoming (USA).

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die hier beschriebenen historischen Ergebnisse, Fördermengen und Interpretationen wurden nicht überprüft und stammen aus Berichten des US Geological Survey. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Daten zu bestätigen und zu validieren. Die historischen Arbeiten entsprechen nicht den Standards von NI 43-101. Das Unternehmen betrachtet die historischen Arbeiten als zuverlässigen Hinweis auf das Potenzial von San Rafael Swell und ist der Ansicht, dass die Informationen für die Leser hilfreich sein können. Die während eines Besuchs vor Ort im September 2025 gesammelten Informationen wurden mit einem RS-225 Super-Spec-Spektrometer erfasst, das 2025 hergestellt, geprüft und kalibriert wurde.

Gruner, J.W., Fetzer, W.G., and Rapaport, I., 1951, The Uranium Deposits near Marysvale, Piute County, Utah, Economic Geology Vol 46 No 3, S. 243-251.

Steven, T.A., Cunningham, C. G., Naeser, C.W., and Mehnert, H.H., 1979, Revised stratigraphy and radiometric ages of volcanic rocks in the Marysvale area, west-central Utah: U.S. Geological Survey Bulletin 1469, 40 S.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder regulatorischer Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und regulatorischnr Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

info@tcec.energy

Terra Clean Energy Corp

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

https://www.tcec.energy/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82689

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82689&tr=1

