Israel birgt Leiche von letzter Geisel im Gazastreifen

Jerusalem, 26. Jan (Reuters) - Das israelische Militär hat die sterblichen Überreste der letzten im Gazastreifen festgehaltenen Geisel geborgen und damit eine zentrale Bedingung für die erste ⁠Phase des Friedensplans ‍von US-Präsident Donald Trump erfüllt.

Mit der Identifizierung des Polizisten Ran Gvili am Montag ist der Weg frei für die Wiedereröffnung des ‌Grenzübergangs Rafah. Israel hatte die Öffnung des Übergangs zu Ägypten – das wichtigste Tor des Küstenstreifens zur Außenwelt – ‍für den Zeitpunkt angekündigt, an dem die Suche nach Gvili abgeschlossen ist.

Während ein israelischer Regierungssprecher sich zunächst nicht zu einem genauen Zeitplan äußern wollte, stellte das von den USA unterstützte Komitee palästinensischer Technokraten eine Öffnung noch in dieser Woche in Aussicht. Das Gremium soll den Gazastreifen künftig ‍verwalten. Die US-Regierung hatte bereits vor dem Fund ⁠der Leiche erklärt, dass das Abkommen nun in die nächste Phase übergehen werde. Diese sieht den Wiederaufbau des Gazastreifens und dessen Entmilitarisierung vor. Dazu soll die ‍radikal-islamische Hamas ihre Waffen abgeben.

"ASPEKTE DES ABKOMMENS EINHALTEN"

Die Hamas bekräftigte ihre Zustimmung zu dem US-Plan. Der Fund der ⁠Leiche bestätige, dass sich die Organisation an die Vereinbarungen halte, teilte Sprecher Hasem Kassem mit. "Wir werden weiterhin alle Aspekte des Abkommens einhalten, einschließlich der Erleichterung der Arbeit der nationalen Gaza-Verwaltung", sagte Kassem.

Gvili war ‍bei dem Angriff der Hamas ‌auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 getötet und seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden. Der Überfall, bei dem nach israelischen Angaben 251 Menschen als Geiseln genommen wurden, löste eine zweijährige israelische Offensive aus. Im vergangenen Oktober einigten sich beide Seiten auf einen Waffenstillstand, der ein Ende der Kämpfe und den Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge vorsieht. Zum Zeitpunkt der Einigung befanden sich noch 48 Geiseln im Gazastreifen, von denen 28 – ⁠darunter Gvili – für tot gehalten wurden.

(Bericht von Alexander Cornwell; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)