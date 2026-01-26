JACQUET METALS SA: Statement in Compliance With the Article 223-16 of the General Regulation of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des Marchés Financiers)

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

JACQUET METALS SA (Paris:JCQ):

Date

Total number of shares

Number of theoretical voting rights

December 31, 2025

21 531 967

31 280 810

The total number of exercisable voting rights attached to these 21 531 967 shares is 30 048 679, taking into account the 1 232 131 treasury shares held by JACQUET METALS SA and stripped of voting rights under Articles L.225-111 and L.225-210 of the French Commercial Code.

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260126904312/en/

JACQUET METALS SA

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
GENERAL
Jacquet Metal Service

Das könnte dich auch interessieren

TKMS sorgt für Kursplus bei Thyssenkrupp!
g​n​u​b​r​e​W
22. Jan. · HSBC
TKMS sorgt für Kursplus bei Thyssenkrupp!
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News