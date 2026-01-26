Milliardär Kretinsky setzt Fnac Darty auf seine Einkaufsliste

Prag, 26. Jan (Reuters) - Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky setzt seine Einkaufstour im europäischen Einzelhandel fort und will nun auch ⁠die französische ‍Elektronikhandelskette Fnac Darty übernehmen.

Kretinskys Investment-Vehikel EP Group erklärte am Montag, es wolle Fnac Darty mit ‌einem öffentlichen Übernahmeangebot schlucken, das den Händler mit rund 1,1 Milliarden Euro bewertet. ‍Aktien der Franzosen legten am Morgen um rund 18 Prozent auf 35,45 Euro zu. Kretinsky ist bereits der größte Einzelaktionär bei Fnac Darty und kontrolliert rund 28 Prozent der Anteilsscheine. Zweitgrößter Anteilseigner ist mit ‍knapp 22 Prozent die MediaSaturn-Mutter Ceconomy. ⁠Die Düsseldorfer wollten sich noch nicht zu ihren Plänen mit dem Anteilspaket äußern.

Der Fnac-Darty-Vorstand stellte sich in einer ersten ‍Reaktion hinter die Offerte. Kretinsky hatte ihm zuvor seine weitere Unterstützung zugesichert. Er plane ⁠nicht, Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen zu drängen, hieß es weiter. Auch die Dividendenpolitik solle nicht verändert werden. Fnac Darty betreibt mit rund 30.000 Beschäftigten ‍etwa 1500 Filialen.

Kretinsky kontrolliert ‌in Frankreich bereits den Handelsriesen Casino. In Deutschland gehört der Großhändler Metro zu seinem Reich. Fnac-Darty-Miteigner Ceconomy könnte in Zukunft ebenfalls vom Kurszettel verschwinden - die chinesische JD.com hat sich die Mehrheit gesichert und will die Mutter von Media Markt und Saturn von der Börse nehmen.

