Original-Research: Exasol AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Exasol AG - von Montega AG

26.01.2026 / 13:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Exasol AG

     Unternehmen:               Exasol AG
     ISIN:                      DE000A0LR9G9

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      26.01.2026
     Kursziel:                  3,60 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Zündung des Datenturbos

Exasol ist ein deutsches Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung
einer analytischen In-Memory-Datenbank spezialisiert hat. Durch ihre
Architektur ermöglicht sie besonders schnelle Abfragen und Analysen und
unterstützt sowohl On-Premises- als auch Cloud-Implementierungen. Die
Effizienz der Software spiegelt sich in einem geringen Infrastrukturbedarf
im On-Premise-Betrieb beziehungsweise durch einen niedrigen Preis pro
Abfrage im Cloud-Modell wider.

Der Markt für Datenbankmanagementsysteme ist getrieben durch ein
exponentielles Wachstum der zu verarbeitenden Datenmengen. Dazu steigt die
Nutzungsintensität und die Anzahl der Daten durch den
Echtzeitinformationsbedarf von Unternehmen und KI-Anwendungen an. Der
Gesamtmarkt wird laut verschiedenen Marktforschungsinstituten auf
durchschnittlich ca. 104 Mrd. USD geschätzt und wächst mit einer erwarteten
Rate von ca. 13,0% pro Jahr. Rund zwei Drittel des Marktvolumens entfallen
dabei auf Cloudlösungen, von denen auch das zukünftige Marktwachstum
ausgehen soll. Als vollständiges Data Warehouse tritt Exasol primär im
On-Premise-Bereich auf, wo das Unternehmen seine Stärken durch den geringen
Infrastrukturbedarf ausspielen kann. Im Fokus stehen demnach Kunden mit
hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, die aus regulatorischen
oder internen Gründen nicht in die Public Cloud wechseln. Dazu plant Exasol
sich als komplementärer Anbieter im Cloud-Bereich zu positionieren und setzt
an Datenplattformen von Cloud-Anbietern wie Databricks als Zwischenlayer zur
Beschleunigung und Kostenreduktion anspruchsvoller Anfragen an.

Im Umsatz konnte Exasol seit 2019 ein jährliches Wachstum von 12,9%
vorweisen. Der historisch größte Wachstumsfaktor war der Ausbau des
Geschäfts mit Bestandskunden inklusive des Ramp-ups nach der
Kundengewinnung. Das volumenbasierte Pricing pro Terabyte ermöglicht für den
Kunden planbare, von den Abfragen unabhängige Kosten und für Exasol ein
praktisch automatisches Wachstum der Ticket-Size durch das allgemeine
Wachstum der Datenmengen. 2025 sieht sich das Unternehmen erhöhtem Churn der
wiederkehrenden Umsätze (ARR-Annual Recurring Revenue) bei den
Nicht-Fokuskunden ausgesetzt, die Daten in die Cloud verlagern und das
Volumen bei Exasol reduzieren. Durch zeitgleich starkes Wachstum in den
Fokusbranchen entfällt bereits 69,0% des ARR auf dieses Kundensegment. Nach
einer Übergangsphase mit geringerem Umsatzwachstum und rückläufigem ARR in
2025, dürfte der ARR bereits in 2026 wieder stärker zulegen und sich ab 2027
in beschleunigtem Umsatzwachstum widerspiegeln. Ergebnisseitig durchlief das
Unternehmen eine stark defizitäre Investitionsphase nach dem IPO und konnte
seitdem die Kosten reduzieren, während der Umsatz gleichzeitig anstieg,
sodass 2024 ein positives EBITDA und Nettoergebnis berichtet werden konnte.

Zukünftig dürfte das erwartete Umsatzwachstum (CAGR 2024-2031e: 7,9%) durch
die starke Skalierung der Kostenbasis bei hohen Grenzmargen zu einem
ausgeprägten Ergebniswachstum führen (EBITDA CAGR 2024-2031e: 29,0%). Gemäß
unserem DCF-Modell ergibt sich aus diesen Annahmen ein fairer Wert von 3,60
EUR pro Aktie. Das aktuelle EV/EBITDA von 13,0 (2025e) reflektiert u.E. das
starke Ergebniswachstum bei hoher Cash Conversion durch negatives Working
Capital und minimalem CAPEX-Bedarf nicht.

Fazit: Exasol ist aussichtsreich positioniert, um zu einem ARR-Wachstum
zurückzukehren und deutlich steigende Ergebnisse zu generieren. Wir nehmen
die Aktie mit einem 'Kaufen'-Rating und einem Kursziel von 3,60 EUR in
unsere Coverage auf.



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0df9d3e3fa9669f53fde2fb0aebff3ca

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Exasol

