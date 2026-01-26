Original-Research: Exasol AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Exasol AG - von Montega AG 26.01.2026 / 13:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Exasol AG Unternehmen: Exasol AG ISIN: DE000A0LR9G9 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 26.01.2026 Kursziel: 3,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Zündung des Datenturbos Exasol ist ein deutsches Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer analytischen In-Memory-Datenbank spezialisiert hat. Durch ihre Architektur ermöglicht sie besonders schnelle Abfragen und Analysen und unterstützt sowohl On-Premises- als auch Cloud-Implementierungen. Die Effizienz der Software spiegelt sich in einem geringen Infrastrukturbedarf im On-Premise-Betrieb beziehungsweise durch einen niedrigen Preis pro Abfrage im Cloud-Modell wider. Der Markt für Datenbankmanagementsysteme ist getrieben durch ein exponentielles Wachstum der zu verarbeitenden Datenmengen. Dazu steigt die Nutzungsintensität und die Anzahl der Daten durch den Echtzeitinformationsbedarf von Unternehmen und KI-Anwendungen an. Der Gesamtmarkt wird laut verschiedenen Marktforschungsinstituten auf durchschnittlich ca. 104 Mrd. USD geschätzt und wächst mit einer erwarteten Rate von ca. 13,0% pro Jahr. Rund zwei Drittel des Marktvolumens entfallen dabei auf Cloudlösungen, von denen auch das zukünftige Marktwachstum ausgehen soll. Als vollständiges Data Warehouse tritt Exasol primär im On-Premise-Bereich auf, wo das Unternehmen seine Stärken durch den geringen Infrastrukturbedarf ausspielen kann. Im Fokus stehen demnach Kunden mit hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, die aus regulatorischen oder internen Gründen nicht in die Public Cloud wechseln. Dazu plant Exasol sich als komplementärer Anbieter im Cloud-Bereich zu positionieren und setzt an Datenplattformen von Cloud-Anbietern wie Databricks als Zwischenlayer zur Beschleunigung und Kostenreduktion anspruchsvoller Anfragen an. Im Umsatz konnte Exasol seit 2019 ein jährliches Wachstum von 12,9% vorweisen. Der historisch größte Wachstumsfaktor war der Ausbau des Geschäfts mit Bestandskunden inklusive des Ramp-ups nach der Kundengewinnung. Das volumenbasierte Pricing pro Terabyte ermöglicht für den Kunden planbare, von den Abfragen unabhängige Kosten und für Exasol ein praktisch automatisches Wachstum der Ticket-Size durch das allgemeine Wachstum der Datenmengen. 2025 sieht sich das Unternehmen erhöhtem Churn der wiederkehrenden Umsätze (ARR-Annual Recurring Revenue) bei den Nicht-Fokuskunden ausgesetzt, die Daten in die Cloud verlagern und das Volumen bei Exasol reduzieren. Durch zeitgleich starkes Wachstum in den Fokusbranchen entfällt bereits 69,0% des ARR auf dieses Kundensegment. Nach einer Übergangsphase mit geringerem Umsatzwachstum und rückläufigem ARR in 2025, dürfte der ARR bereits in 2026 wieder stärker zulegen und sich ab 2027 in beschleunigtem Umsatzwachstum widerspiegeln. Ergebnisseitig durchlief das Unternehmen eine stark defizitäre Investitionsphase nach dem IPO und konnte seitdem die Kosten reduzieren, während der Umsatz gleichzeitig anstieg, sodass 2024 ein positives EBITDA und Nettoergebnis berichtet werden konnte. Zukünftig dürfte das erwartete Umsatzwachstum (CAGR 2024-2031e: 7,9%) durch die starke Skalierung der Kostenbasis bei hohen Grenzmargen zu einem ausgeprägten Ergebniswachstum führen (EBITDA CAGR 2024-2031e: 29,0%). Gemäß unserem DCF-Modell ergibt sich aus diesen Annahmen ein fairer Wert von 3,60 EUR pro Aktie. Das aktuelle EV/EBITDA von 13,0 (2025e) reflektiert u.E. das starke Ergebniswachstum bei hoher Cash Conversion durch negatives Working Capital und minimalem CAPEX-Bedarf nicht. Fazit: Exasol ist aussichtsreich positioniert, um zu einem ARR-Wachstum zurückzukehren und deutlich steigende Ergebnisse zu generieren. Wir nehmen die Aktie mit einem 'Kaufen'-Rating und einem Kursziel von 3,60 EUR in unsere Coverage auf.

Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. 