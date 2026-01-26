Parlamentskreise: Einigung beim Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur

Berlin, 26. Jan (Reuters) - Union und SPD haben sich Parlamentskreisen zufolge auf Details eines Gesetzes zum Schutz kritischer Infrastruktur wie Energie- oder Wasserversorgung verständigt.

Das sogenannte Kritis-Dachgesetz soll diese Woche im Bundestag ⁠beschlossen werden, sagten ‍Vertreter beider Parteien am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Bundestagsbeschluss hatte sich auch im Zuge des Anschlags auf die Stromleitungen in Berlin verzögert. Die Koalition ‌besserte den Entwurf der Regierung daher vor allem in Bezug auf Transparenzpflichten der Unternehmen nach. Um möglichen Angreifern nicht zu ‍viele Informationen über Standorte und sensible Daten zu geben, wurde das Gesetz in dieser Hinsicht noch ergänzt. So wird auf Ausnahmeregeln für Unternehmen verwiesen, sodass diese ihre Daten besser schützen können.

Betreiber von Netzen, Kraftwerken oder der Wasserversorgung sollen mit dem Gesetz zu einem besseren physischen Schutz ihrer Anlagen verpflichtet werden. Damit soll die Widerstandsfähigkeit gegen Gefahren ‍wie Naturkatastrophen, Sabotage oder Terrorismus gestärkt werden, geht aus ⁠dem Gesetzentwurf hervor. Das Gesetz schafft damit erstmals einen bundesweit einheitlichen Rahmen für den nicht-digitalen Schutz und tritt neben die bestehenden Regeln zur Cybersicherheit (NIS2). Das Vorhaben sollte eigentlich schon unter der ‍Ampel-Regierung beschlossen werden. Hintergrund sind vermehrte Attacken und Spionage in Europa, hinter denen häufig Russland oder China vermutet werden.

Der Bundesverband der Energiewirtschaft (BDEW) ⁠fordert einen schnellen Beschluss auch mit Blick auf die zahlreichen Offshore-Windanlagen in der Nord- und Ostsee. Das Kritis-Gesetz könne den Unternehmen mehr Rechtssicherheit geben, sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae im Deutschlandfunk. Staats- und Regierungschefs treffen sich am Montag, um ‍über einen schnelleren Ausbau der Windenergie in ‌der Nordsee zu beraten. Dabei wird auch das Thema Schutz der Anlagen und Leitungen eine Rolle spielen.

Kern des Gesetzes sind neue Pflichten für Unternehmen in strategisch wichtigen Sektoren wie Energie, Verkehr, Finanzen, Gesundheit und Wasser. Betreiber müssen ihre Anlagen registrieren lassen, regelmäßig Risikoanalysen vornehmen und Resilienzpläne erstellen. Als kritisch gilt eine Anlage in der Regel, wenn sie mindestens 500.000 Einwohner versorgt. Zu den geforderten Maßnahmen zählen technische Sicherungen wie Zäune und Alarmanlagen, aber auch Notstromversorgung und die Absicherung von Lieferketten. Schwere Störfälle müssen dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz ⁠und Katastrophenhilfe (BBK) gemeldet werden. Bei Verstößen sind Bußgelder vorgesehen.

