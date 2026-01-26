Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu neue US-Verteidigungsstrategie

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu neue US-Verteidigungsstrategie:

"Und ja, Europa wird nicht gehätschelt, sondern in ermüdenden Wiederholungen dazu ermahnt, mehr für die eigene Sicherheit zu tun. Dass aber Amerika seine Partner im Zweifelsfall im Stich lassen könnte, diese Urangst speziell unter den Nato-Mitgliedern in Zeiten des Trumpismus nährt das Pentagon-Papier an keiner Stelle. Die USA erscheinen darin gerade nicht als Eigenbrötler, sondern weiterhin als führendes Mitglied einer "collective defense", einer gemeinschaftlichen Sicherheitsarchitektur, bestehend aus "vielen der wohlhabendsten Nationen der Welt". Auch die Liste der Länder, von denen eine Bedrohung für diese Gemeinschaft ausgehen kann, liest sich vertraut."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Wegen China
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen24. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
Netflix & Co
Regierung uneinig über Vorgaben für Streaming-Dienstegestern, 17:03 Uhr · dpa-AFX
Regierung uneinig über Vorgaben für Streaming-Dienste
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News