Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Vorstoß/Union /Lifestyle-Teilzeit

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Vorstoß/Union/Lifestyle-Teilzeit:

"Die Komplexität und Härte der Arbeitswelt ist offenbar vielen in der Politik nicht präsent. Und: Es gäbe viele andere Stellschrauben, um Arbeit attraktiver zu machen. Weniger Abgaben und Steuern auf Erwerbsarbeit vor allem. Oder die Abschaffung des Ehegattensplittings, das es für manche Frauen immer noch attraktiver macht, nicht zu arbeiten, auch wenn sie es könnten. Davon ist aber nicht die Rede in der Wirtschaftsunion oder beim Kanzler. Dort wird den Beschäftigten viel zu pauschal Missbrauch oder Arbeits-Unlust unterstellt."/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LIFESTYLE GROUP S.P.A.

Das könnte dich auch interessieren

Netflix & Co
Regierung uneinig über Vorgaben für Streaming-Dienstegestern, 17:03 Uhr · dpa-AFX
Regierung uneinig über Vorgaben für Streaming-Dienste
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News