Pressestimme: 'Südkurier' zu Nato/Trump/Afghanistan

dpa-AFX · Uhr
KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Nato/Trump/Afghanistan:

"Schon bei seiner wirren Rede in Davos malte Donald Trump das schräge Bild einer Nato, deren alleiniger Zahlmeister immer die USA gewesen seien. Nun hat der US-Präsident nachgelegt und sein Narrativ auf den Afghanistan-Einsatz übertragen. Dass westliche Staatschefs und auch der deutsche Verteidigungsminister Trumps Lüge eines frontfernen Verkrümelns der Nato-Partner zurückweisen, ist eine löbliche Pflichtübung. Sie wird aber nichts an der Auffassung des Präsidenten ändern, die besagt: Ohne uns seid Ihr nichts. Leider hat Europa - schaut man auf die erst von den USA entschiedenen Balkan-Kriege der 90er-Jahre - alles dafür getan, Trumps Sicht auf das ungleiche Engagement in der Nato zu verfestigen. Durch Argumente wird man diesen Mann nicht umstimmen können, sondern nur durch Taten und Beweise. (.)"/DP/jha

