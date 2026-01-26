Reiche kündigt neue Förderregeln für Windkraft auf See an

Hamburg, 26. Jan (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will den Ausbau der Windenergie auf See mit neuen Förderinstrumenten ⁠und geänderten Auktionsregeln ‍vorantreiben.

So sollten zeitnah sogenannte Differenzverträge eingeführt werden, kündigte die Ministerin am Montag auf ‌dem Nordsee-Gipfel in Hamburg an. Zudem werde das Ausschreibungsdesign für die ‍Flächen angepasst, um den Bau neuer Windparks auf See für Investoren wieder attraktiver zu machen. In Deutschland waren 2025 erstmals Ausschreibungen für Offshore-Windkapazitäten ohne Gebote geblieben.

Die Energiebranche fordert seit geraumer ‍Zeit sogenannte Differenzverträge, die in allen ⁠Nordsee-Anrainerstaaten eingeführt und harmonisiert werden müssten. Bei diesen Verträgen wird ein fester Abnahmepreis für den Strom ‍garantiert. Der Staat gleicht die Differenz aus, wenn der Marktpreis niedriger ist, ⁠und schöpft Mehrerlöse ab, wenn er höher liegt.

Mit den Maßnahmen reagiert die Regierung auf die schwierige Lage der Branche und jüngste Misserfolge. ‍Reiche verwies darauf, ‌dass zwei Auktionen für Windpark-Flächen auf See in Deutschland "ohne ein Angebot" endeten. Dies sei ein schlechtes Signal. "UK und Irland waren erfolgreich beim Platzieren von Tendern", sagte die Ministerin. Ziel sei es, zusammen mit den neuen Differenzverträgen einen "guten Investitionsrahmen" zu schaffen.

