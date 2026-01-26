Reiche: Nordsee zu sicherem Energie-Kraftwerk für Europa ausbauen

Hamburg, 26. Jan (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will die Nordsee zu einem besser geschützten und leistungsfähigeren Energie-Knotenpunkt für Europa ausbauen.

Die ⁠Nordsee sei heute ‍mehr denn je ein strategischer Schlüsselraum, sagte die CDU-Politikerin am Montag beim dritten Nordsee-Gipfel in ‌Hamburg. Maritime Infrastrukturen wie Pipelines, Datenkabel oder Flüssiggas-Terminals seien zunehmend Ziel von hybriden ‍Angriffen und Ausspähaktionen. "Wir müssen bereit sein, diese zu sichern und zu verteidigen", erklärte Reiche. Angesichts eines "Epochenbruchs in der Weltordnung" sei eine stärkere Kooperation der Anrainerstaaten bei der Sicherheit unabdingbar.

Als zentrales Ziel nannte die Ministerin den Ausbau ‍der Windkraft auf See. Bis 2050 ⁠wollen die Nordsee-Länder bis zu 100 Gigawatt Leistung durch grenzüberschreitende Projekte installieren. Windparks und Stromnetze sollen künftig stärker gemeinsam ‍geplant und finanziert werden, um die Versorgungssicherheit zu steigern und die Strompreise zu senken. ⁠Die Nordsee solle zum "größten Energiehub der Welt" entwickelt werden, der neben Windkraft auch Potenziale für Wasserstoff, die CO2-Speicherung (CCS) und vorübergehend weiterhin Gas nutze.

Der Gipfel zielt ‍Reiche zufolge auch darauf ‌ab, die Investitionsbedingungen für die von Kostensteigerungen betroffene Offshore-Branche zu verbessern. Im Gegenzug habe sich die Industrie zu einem Investitionspakt verpflichtet. Demnach will die Branche die Kosten für die Stromerzeugung bis 2040 um bis zu 30 Prozent senken und zugleich 9,5 Milliarden Euro in neue europäische Produktionskapazitäten investieren.

