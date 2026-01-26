Reiche zur Teilzeit-Debatte: Mehr Vollzeitarbeit wäre gut

Hamburg, 26. Jan (Reuters) - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat sich für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen, ohne sich aber hinter einen Vorstoß der Mittelstandsunion zur Einschränkung ⁠des gesetzlichen Anspruchs ‍auf Teilzeitarbeit zu stellen.

"Es ist richtig, dass die Arbeitsproduktivität in Deutschland gesteigert werden muss", sagte die CDU-Politikerin am Montag in ‌Hamburg auf eine entsprechende Frage. Zwar unterscheide sich die Arbeitsproduktivität nicht wesentlich von den USA, aber die ‍Wochen- und Monatsarbeitszeit sei im Vergleich zu anderen europäischen Staaten geringer. Deshalb sei es gut, wenn man mehr Vollzeitarbeit mit Betreuungsmöglichkeiten für Familien oder pflegebedürftige Angehörige kombinieren könne, sagte die Wirtschaftsministerin. Es wäre gut, mehr Vollzeitarbeitsplätze zu haben.

Am Wochenende hatte ein Vorstoß der Mittelstandsvereinigung (MIT) der CDU ‍für Aufregung gesorgt, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit ⁠einzuschränken. "Der Rechtsanspruch auf (Brücken-)Teilzeit soll zukünftig nur bei Vorliegen einer besonderen Begründung gelten", heißt es in dem Antrag für den CDU-Bundesparteitag im Februar. "Besondere Gründe können beispielsweise ‍die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen oder eine berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung sein", heißt es darin ⁠weiter. Der Vorschlag ziele auf rund 25 Prozent der Personen, die Teilzeitarbeit als Teil ihrer "Work-Life-Balance" wählten, betonte die MIT. In Anbetracht des Fachkräftemangels sei dies ein zunehmendes Problem - weshalb die MIT hier ‍auch eine Kombination mit Sozialleistungen ‌ablehnt. Widerspruch kam auch vom Arbeitnehmerflügel der CDU sowie der Opposition. Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte den TV-Sendern RTL/ntv, dass der vom MIT benutzte Begriff "Lifestyle-Teilzeit" eine "absolute Unverschämtheit" sei.

Eine Sprecherin des SPD-geführten Bundesarbeitsministeriums wollte sich nicht konkret äußern. Sie verwies aber auf das derzeit höchste Arbeitsvolumen und den höchsten Beschäftigungsstand in Deutschland, auch bei Frauen und Älteren. Personen, die Teilzeit in Anspruch nehmen, gäben in der Regel Betreuungspflichten als Grund an.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke, Mitarbeit von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)