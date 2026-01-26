ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax verharrt unter 25.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am ersten Tag einer womöglich wegweisenden Börsenwoche haben sich Anleger bedeckt gehalten. Der deutsche Leitindex Dax schloss am Montag mit einem moderaten Plus von 0,13 Prozent bei 24.933,08 Punkten. Damit setzte sich das jüngste Verharren des Börsenbarometers unter der runden Marke von 25.000 Zählern fort. Der MDax legte um 0,25 Prozent auf 31.826,25 Punkte zu.

Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch steht ein wichtiger Impuls für die internationalen Finanzmärkte auf der Agenda. Hinzu kommen die Quartalsbilanzen von Tech-Giganten aus den USA wie Microsoft , Texas Instruments , Apple und Tesla . Am deutschen Markt präsentieren die Dax-Titel Deutsche Bank und SAP ihre Geschäftsergebnisse und Prognosen.

Auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war nicht geeignet, an den Börsen Aktienkäufe auszulösen. So blieb das Ifo-Geschäftsklima im Januar stabil, während Volkswirte im Schnitt einen Anstieg erwartet hatten. "Der Glaube an den Wumms aus dem Milliarden-Fiskalpaket wird einmal mehr von der Sorge um schlechte Standortbedingungen wegen nur schleppender Reformen aufgefressen", schrieb Analystin Christine Romar vom Handelshaus CMC Markets.

Aus Branchensicht waren Banken gefragt. So legten Papiere der Deutschen Bank um 0,8 Prozent zu, Commerzbank kosteten 1,4 Prozent mehr. "Die Bankenbranche dürfte im Geschäft mit Aktien, Festverzinsten, Rohstoffen und Währungen weiter stark wachsen", schrieb die Citigroup in einem Ausblick auf die Bilanzen.

Die Anteilsscheine von Puma machten mit einem Kurssprung von fast 17 Prozent dank der doch anhaltenden Übernahmefantasie die hohen Verluste vom Freitag wieder wett. Ein Bericht, wonach Gespräche des französischen Puma-Großaktionärs Pinault mit der chinesischen Anta Sports über einen Verkauf des Aktienpakets beendet seien, hatte den Puma-Kurs am Freitag einbrechen lassen.

Die Papiere von Friedrich Vorwerk schnellten als bester SDax-Wert um 7,3 Prozent hoch. Der Ausrüster für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen übertraf seine Ziele für das vergangene Jahr. Von der guten Geschäftsentwicklung profitierte auch die Beteiligungsgesellschaft MBB , die gut die Hälfte des Aktienkapitals hält. Die MBB-Anteilsscheine gewannen 5,5 Prozent.

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will ab sofort eigene Aktien für bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen. Die Titel von Aroundtown verteuerten sich um 5,8 Prozent.

Gut kamen am Markt auch erste vorläufige Geschäftszahlen der Gea Group an. Der Anlagenhersteller war 2025 etwas profitabler als erwartet. Der Kurs stieg um 3,4 Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Montag mit 0,16 Prozent im Plus bei 5.957,80 Punkten. Außerhalb der Eurozone traten der Londoner FTSE 100 und der schweizerische SMI quasi auf der Stelle. Für den New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ging es zum europäischen Handelsschluss leicht aufwärts./bek/stk

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX