Ryanair erlebt zu Jahresbeginn Boom bei Buchungen

Dublin, 26. Jan (Reuters) - Der Billigflieger Ryanair hat nach einem starken Buchungsstart zu Jahresbeginn seine Prognosen für die Ticketpreise angehoben.

Die ⁠Ticketpreise dürften ‍im bis Ende März laufenden Geschäftsjahr 2025/26 um ein bis zwei Prozentpunkte stärker zulegen als die ‌im November vorhergesagten sieben Prozent. "Die Nachfrage der Verbraucher ist sehr stark. Wir hatten ‍in den letzten Wochen unsere beiden buchungsstärksten Wochen aller Zeiten", sagte Finanzchef Neil Sorahan am Montag. "Ich sehe keine Abschwächung bei dem Wunsch der Leute zu verreisen."

Für das Gesamtjahr 2025/26 stellt Europas größte Fluggesellschaft gemessen an ‍den Passagierzahlen einen Gewinn nach Steuern ⁠zwischen 2,13 und 2,23 Milliarden Euro in Aussicht. Dies wäre ein Zuwachs von rund einem Drittel im Vergleich zu ‍den 1,6 Milliarden Euro des Vorjahres und entspricht den Erwartungen von Analysten. Im abgelaufenen ⁠dritten Quartal erzielte Ryanair einen Gewinn nach Steuern von 115 Millionen Euro. Nicht enthalten ist darin eine Sonderbelastung von 85 Millionen Euro im Zusammenhang mit ‍einer Strafe der italienischen ‌Wettbewerbsbehörde vom Dezember.

Wegen Verzögerungen bei Boeing hatte Ryanair in den vergangenen Jahren das Wachstum drosseln müssen. Die Beziehungen zu dem US-Flugzeugbauer liefen nun jedoch "außerordentlich gut", sagte Sorahan. Die letzten vier Maschinen des Typs 737 MAX 200 aus der aktuellen Bestellung sollen planmäßig bis Ende Februar geliefert werden.

