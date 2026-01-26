Schnee und Glatteis beeinträchtigen Nordsee-Gipfel

HAMBURG (dpa-AFX) - Schnee und Glatteis beeinträchtigen den Ablauf des Nordsee-Gipfels in Hamburg. Ein Treffen der Energieminister auf einem Mehrzweck-Schiff im Hamburger Hafen musste wegen witterungsbedingter Probleme bei der Anreise abgesagt werden. Auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der luxemburgische Regierungschef Luc Frieden schafften es nicht rechtzeitig zum Auftakt des Treffens mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf die "Neuwerk", die unter anderem als Eisbrecher genutzt wird.

Merz (CDU) besichtigte das Schiff daher zunächst nur zusammen mit drei Regierungschefs: Bart De Wever (Belgien), Dick Schoof (Niederlande) und Jonas Gahr Støre (Norwegen). Frederiksen und Frieden sollen später zu den eigentlichen Beratungen im Hamburger Rathaus dazustoßen.

Schon vor dem Gipfel hatte das Winterwetter Einfluss auf das Programm genommen. Eigentlich sollte das Forschungsschiff "Atair" besichtigt werden, das konnte aber wegen des Wetters nicht in den Hamburger Hafen einlaufen.