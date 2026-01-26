SKAN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SKAN gibt provisorische Eckwerte zum Jahresergebnis 2025 be-kannt



26.01.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



SKAN gibt provisorische Eckwerte zum Jahresergebnis 2025 bekannt

Allschwil, 26. Januar 2026 – Die SKAN Group AG, Weltmarktführerin für hochwertige Isolatorsysteme für aseptische Produktionsprozesse in der Pharma- und Biotech-Industrie, erwartet für das Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger, noch nicht geprüfter Zahlen einen Nettoumsatz von rund CHF 332 Mio. (2024: CHF 361.3 Mio.) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund CHF 38 Mio. (2024: CHF 57.0 Mio.). Der Auftragseingang beträgt rund CHF 365 Mio. (2024: CHF 359.5 Mio.).



Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2025:

Die SKAN Group AG wird das detaillierte Jahresergebnis 2025 am Dienstag, 24. März 2026, um 7:00 Uhr, veröffentlichen. Gleichzeitig werden der Geschäftsbericht 2025 und die Jahresendpräsentation 2025 auf www.skan.com zum Download bereitstehen. Zudem ist für 10:00 Uhr eine Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz im Widder Hotel in Zürich geplant.

Weitere Details werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Kontakte:

Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com, +41 79 635 64 13

Finanzkalender:

24. März 2026 Publikation Jahresergebnis 2025 7. Mai 2026 Generalversammlung 2026

SKAN – together always one step ahead

SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1700 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowenien, Kroatien, Japan, den USA und Brasilien.

