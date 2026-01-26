SNB senkt Schwellenwert für Negativzinsen bei Banken

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Zürich, 26. Jan (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) senkt den Schwellenwert, ab dem Geschäftsbanken Negativzinsen auf ihre Sichtguthaben zahlen ⁠müssen.

Der Faktor, ‍mit dem die Mindestreserve multipliziert wird, sinke zum 1. März auf 15 von zuvor ‌16,5, teilte die Notenbank am Montag mit. Guthaben bis zu dieser Grenze ‍unterliegen dem aktuellen Leitzins von null Prozent, für Beträge darüber werden minus 0,25 Prozent fällig. Die SNB will mit dem Schritt sicherstellen, dass der Geldmarkt effizient funktioniert. Die Anpassung wirke den ‍Folgen der höheren Mindestreserveanforderungen entgegen, ⁠die seit Mitte 2024 gelten. Auf die aktuelle Ausrichtung der Geldpolitik habe die technische Änderung keinen Einfluss, ‍hieß es weiter.

Experten werteten den Schritt als Maßnahme zur Belebung des Handels zwischen ⁠den Instituten. "Anstatt die Negativzinsen zu zahlen, ermutigt dies die Banken, überschüssige Liquidität an andere Banken zu verleihen", erklärte UBS-Ökonom Maxime Botteron. ‍Dies sei wichtig, da ‌der Interbankenmarkt die Basis für den Referenzzinssatz Saron bilde, an dem viele Kredite und Hypotheken hingen. Würde der Schwellenwert nicht gesenkt, müssten weniger Banken Negativzinsen zahlen und hätten somit weniger Anreiz, Geld am Markt anzubieten, so der Experte.

(Bericht von John Revill; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Schweizerische Nationalbank

Das könnte dich auch interessieren

Edelmetall
Goldpreis springt auf Rekordhoch von über 5000 Dollarheute, 06:59 Uhr · Reuters
Goldpreis springt auf Rekordhoch von über 5000 Dollar
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Ein Aktienkurs ist vor einem Dollar-Schein zu sehen.
Dax Tagesrückblick 23.01.2026
Dax beendet Woche mit kleinem Plus - Silber knackt 100-Dollar-Marke23. Jan. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News