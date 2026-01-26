Söder: Anreize zu Mehrarbeit besser als Teilzeit-Beschränkung

München, 26. Jan (Reuters) - In der vom CDU-Wirtschaftsflügel angestoßenen Arbeitszeit-Debatte spricht sich CSU-Chef Markus Söder gegen ⁠eine Einschränkung ‍des Rechts auf Teilzeit aus.

"Wir wollen eher Anreize setzen, länger zu ‌arbeiten, mit Freiheiten, mit Steuerfreiheiten, mit Abgabefreiheiten, bei Überstunden sowieso", ‍sagte Söder am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. "Deswegen glauben wir, dass ein generelles Reduzieren oder Verbot von Teilzeit der falsche Weg ist."

Die Mittelstandsvereinigung ‍der CDU hat sich dafür ⁠ausgesprochen, das gesetzliche Recht auf Teilzeitarbeit einzuschränken und in diesem Zusammenhang von "Lifestyle-Teilzeit" gesprochen. "Ich würde ‍den Begriff nicht unbedingt verwenden, weil es für viele Leute einfach ⁠eine Lebensplanungsfrage ist und nicht eine Frage von Lifestyle", sagte der bayerische Ministerpräsident. Anreize zu schaffen, werde am Ende ‍wesentlich erfolgreicher sein, ‌als Rechte einzuschränken. "Generell ist der Grundsatz richtig, länger zu arbeiten. Das ist generell richtig, um die Produktivität des Landes zu erhöhen", sagte Söder. "Eine Stunde pro Woche mehr würde uns enorm viel helfen."

