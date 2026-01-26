Söder: Anreize zu Mehrarbeit besser als Teilzeit-Beschränkung

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

München, 26. Jan (Reuters) - In der vom CDU-Wirtschaftsflügel angestoßenen Arbeitszeit-Debatte spricht sich CSU-Chef Markus Söder gegen ⁠eine Einschränkung ‍des Rechts auf Teilzeit aus.

"Wir wollen eher Anreize setzen, länger zu ‌arbeiten, mit Freiheiten, mit Steuerfreiheiten, mit Abgabefreiheiten, bei Überstunden sowieso", ‍sagte Söder am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. "Deswegen glauben wir, dass ein generelles Reduzieren oder Verbot von Teilzeit der falsche Weg ist."

Die Mittelstandsvereinigung ‍der CDU hat sich dafür ⁠ausgesprochen, das gesetzliche Recht auf Teilzeitarbeit einzuschränken und in diesem Zusammenhang von "Lifestyle-Teilzeit" gesprochen. "Ich würde ‍den Begriff nicht unbedingt verwenden, weil es für viele Leute einfach ⁠eine Lebensplanungsfrage ist und nicht eine Frage von Lifestyle", sagte der bayerische Ministerpräsident. Anreize zu schaffen, werde am Ende ‍wesentlich erfolgreicher sein, ‌als Rechte einzuschränken. "Generell ist der Grundsatz richtig, länger zu arbeiten. Das ist generell richtig, um die Produktivität des Landes zu erhöhen", sagte Söder. "Eine Stunde pro Woche mehr würde uns enorm viel helfen."

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze
Edelmetallrally
Rheinmetall auch im All? Gold und Micron im Fokusheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Wegen China
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen24. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
Dax Chartanalyse 26.01.2026
Unterhalb dieser Marke drohen Rücksetzer im Daxheute, 11:30 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News