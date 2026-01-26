Südkorea wirbt in Kanada um milliardenschweren U-Boot-Auftrag

Seoul, 26. Jan (Reuters) - Südkorea hat für einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag eine hochrangige Delegation nach Kanada entsandt.

Der Stabschef des südkoreanischen ⁠Präsidenten, Kang ‍Hoon-sik, reise gemeinsam mit Industrieminister Kim Jung-kwan sowie Vertretern der Konzerne Hyundai Motor, Hanwha und ‌HD Hyundai Heavy Industries nach Kanada, sagte er am Montag vor der Abreise ‍in Seoul. Angesichts des Wettbewerbs mit der "Produktions-Supermacht" Deutschland seien die Aussichten nicht unbedingt einfach, sagte Kang vor Reportern. "Ich hoffe, dass die hervorragende Leistung unserer U-Boote sowie das Engagement der Regierung für den Ausbau ‍der industriellen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit ⁠zwischen unseren beiden Ländern direkt vermittelt werden kann", sagte Kang.

Südkorea konkurriert mit dem deutschen Rüstungskonzern TKMS um das kanadische ‍Projekt für eine neue U-Boot-Flotte. Branchenkennern zufolge hat der Auftrag einen Wert von ⁠mehr als zwölf Milliarden Dollar. TKMS-Chef Oliver Burkhard hatte vergangene Woche der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, das deutsche Unternehmen sei in Gesprächen mit norwegischen ‍und deutschen Firmen, um ‌Kanada ein milliardenschweres Investitionspaket anzubieten. Der südkoreanische Hanwha-Konzern hatte seinerseits am Freitag erklärt, er wolle bis 2040 eine große Zahl von Arbeitsplätzen in Kanada schaffen. Für Südkorea hätte der Auftrag Kang zufolge einen gesamtwirtschaftlichen Wert von mehr als 40 Billionen Won (27,62 Milliarden Dollar) und würde 20.000 Arbeitsplätze schaffen.

