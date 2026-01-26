TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25 08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen 09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen 12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen 12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen 13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen 13:30 USA: American Airlines, Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen 17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen USA: Paccar, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin +9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche + 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur 09:30 DEU: Creditreform veröffentlicht Schuldneratlas zu Schuldnerzahlen und Überschuldungsquoten in Berlin und Brandenburg 2025 10:00 DEU: Pk des Fondsanbieters Union Investment: Vorstellung des «Vorsorgekompass 2026» 11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg 11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven 11:30 DEU: Jahres-Pk Intersport 15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) DEU: 75. Spielwarenmesse in Nürnberg IND: Gipfeltreffen EU-Indien in Neu-Delhi EU und Indien wollen Verhandlungen über ein geplantes Freihandelsabkommen abschließen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi