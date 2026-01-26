Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung

Verve Group steigert Umsatz bei stabilem operativem Gewinn

Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group hat den Umsatz dank einer Vereinheitlichung von Technologieplattformen im vierten Quartal gesteigert. Der Umsatz stieg auf Basis vorläufiger Zahlen in den drei Monaten um 9,9 Prozent auf 193,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Organisch, sprich ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 5,3 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit 48,3 Millionen Euro stabil. Die entsprechende operative Marge lag bei 24,9 Prozent.

Auf Jahressicht wurde ein Umsatz von 550,9 Millionen Euro verzeichnet, was nahe am unteren Ende der ausgegebenen Spanne von 560 bis 580 Millionen Euro liegt. Belastend wirkte ein kundenspezifischer Effekt im vierten Quartal. Das operative Ergebnis lag mit 134,1 Millionen Euro dennoch über dem Mittelwert der Prognosespanne von 125 bis 140 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden hier 133,2 Millionen Euro erzielt.

Für 2026 erwartet das Management auf "konservativer Basis" einen Umsatz in einer Spanne von 680 bis 730 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 145 bis 175 Millionen Euro.

Verve will den vollständigen Finanzbericht für das vierte Quartal am 19. Februar veröffentlichen.

