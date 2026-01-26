WhatsApp droht strengere EU-Regulierung - Offene Kanäle im Blick

Brüssel, 26. Jan (Reuters) - WhatsApp muss sich künftig voraussichtlich einer schärferen Regulierung durch die Europäische Union (EU) unterwerfen.

Die ⁠Behörden nähmen ‍die offenen Kanäle des Messengers unter die Lupe, sagte ein Sprecher der EU-Kommission ‌am Montag. Sie würden als Social-Media-Plattform fungieren und unter den europäischen ‍Digital Services Act (DSA) fallen. Eine Einstufung von WhatsApp als sehr große Online-Plattform (Very Large Online Platform, VLOP) sei daher nicht ausgeschlossen. In diesem Fall gelten strengere Regeln unter anderem für den ‍Kampf gegen illegale oder schädliche ⁠Inhalte im Internet. Bei Verstößen drohen Strafen in Höhe von bis zu sechs Prozent des weltweiten ‍Umsatzes.

Der Kommission zufolge nutzen in der EU monatlich 51,7 Millionen Menschen WhatsApp-Kanäle. ⁠Damit überschreitet dieses Angebot des US-Konzerns Meta die gesetzlich geregelte Schwelle von 45 Millionen Nutzern. Das Online-Netzwerk Facebook und der ‍Bilderdienst Instagram, die ‌zum Meta-Konzern gehören, wurden zuvor bereits als VLOP eingestuft. WhatsApp war für eine Stellungnahme zur aktuellen EU-Entscheidung zunächst nicht zu erreichen. Meta-Chef Mark Zuckerberg hat die europäischen Regularien mehrfach scharf kritisiert.

