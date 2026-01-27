AKTIE IM FOKUS: Gea geben Teil ihres Vortagesgewinne ab

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Gea Group haben am Dienstag einen Teil ihrer am Vortag im späten Handel erzielten Kursgewinne revidiert. Anleger hatten am Montag zunächst begeistert auf die vom Anlagenbauer vorgelegten Eckdaten reagiert und den Kurs auf den höchsten Stand seit Ende Oktober getrieben. Am Dienstag landeten die Papiere aber mit einem Abschlag von zuletzt 1,7 Prozent auf 61,55 Euro auf dem letzten Platz im Dax .

Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit ihnen und der Gewinn je Aktie liege darunter, betonte Analyst Akash Gupta von JPMorgan. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Markterwartungen für 2026 erst einmal nicht ändern. Gupta blieb bei "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro./ajx/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GEA Group
GEA
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Aktien geben nach
Rüstungswerte unter Druck nach Trumps Kehrtwende22. Jan. · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck nach Trumps Kehrtwende
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News